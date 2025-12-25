NYT: Почему Россия отвергнет новый мирный план США 25.12.2025, 13:18

Кремль заинтересован только в смягчении санкций.

Россия, по всей видимости, не примет обновленный мирный план, подготовленный Киевом совместно с Вашингтоном. Документ из 20 пунктов, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, существенно отличается от предыдущего варианта, который фактически предполагал территориальные уступки со стороны Украины и отказ от курса на НАТО. Новый план включает гарантии безопасности для Украины и меры по послевоенному восстановлению страны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Киев называет документ компромиссным, однако в Москве его воспринимают иначе. Российские аналитики и официальные лица уже заявили, что предложения не учитывают ключевые требования Кремля. Главные «красные линии» России остаются неизменными: вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей и юридический отказ Украины от членства в НАТО.

По словам Путина, Москва готова обсуждать отдельные «уступки», но не отказывается от цели полного контроля над Донецкой областью. Между тем украинский план требует вывода российских войск из ряда регионов и предлагает демилитаризованную зону в Донецкой области лишь при симметричном отступлении России. Также остается нерешенным вопрос Запорожской АЭС.

Несмотря на экономическое давление и санкции, Кремль считает, что может продолжать войну. Россия сохраняет устойчивый приток новых контрактников, а экономическая ситуация, хотя и ухудшается, пока не достигла критического уровня. По оценкам, при нынешних темпах наступления России потребуется около полутора лет для полного захвата Донецкой области.

При этом Москва не отказывается от переговоров. Эксперты считают, что Кремль заинтересован в диалоге с США, чтобы избежать ужесточения санкций и не выглядеть стороной, сорвавшей мирный процесс. Однако реальных уступок Россия, по мнению аналитиков, делать не готова, используя переговоры скорее как тактический инструмент.

