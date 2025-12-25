закрыть
Мальчик покорил Сеть стихом на белорусском языке

3
  • 25.12.2025, 13:41
  • 1,990
Мальчик покорил Сеть стихом на белорусском языке

Тысячи теплых отзывов.

В Сети стало популярным видео, на котором мальчик в детском саду выразительно читает стихотворение на белорусском языке. Казалось бы, обычное выступление ребенка вызвало огромный резонанс и тысячи теплых отзывов от пользователей.

Для многих это видео стало удивительным событием. За время правления Александра Лукашенко белорусский язык практически исчез из широкого обихода, и услышать чистую речь от ребенка в обычном саду сегодня — большая редкость.

Люди в комментариях восхищаются родителями мальчика. Пользователи отмечают, что воспитывать детей на родном языке в нынешних условиях — это осознанный поступок.

