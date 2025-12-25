Что готовят на Рождество в разных странах мира?
- 25.12.2025, 14:00
Удивительные кулинарные традиции.
В декабре Рождество отмечают во многих странах Европы и Нового Света. И везде существуют свои кулинарные традиции и обязательные блюда и лакомства, пишет «Кулинар».
Италия
В Сочельник в ряде регионов Италии, прежде всего южных, принято устраивать Festa dei sette pesci — «Праздник семи рыб».
Сочельник — день поста, отсюда и обилие морепродуктов на столе.
Число семь, скорее всего, связано с Библией и может указывать, например, на семь таинств католической церкви. Трапеза, соответственно, состоит из семи блюд (хотя это и необязательно — может быть и больше).
Начинается ужин с хека с лимоном, затем подаются моллюски, мидии, жареные кальмары, треска, креветки, гребешки, маринованный угорь и т.д. Самое популярное блюдо Festa dei sette pesci — баккала, солёная треска.
Традиция соблюдается не только в Италии, но и в других странах, где живут итальянцы, в первую очередь в Соединённых Штатах.
В северных провинциях Италии важное место на рождественском столе занимают сладости: панеттоне (пирог с цукатами, шоколадом, изюмом и орехами), туррон (жареный миндаль с сахаром, мёдом и яичным белком), нуга, марципан, зепполе (пончики с кремом), канолли (вафельные трубочки с начинкой) и пандоро (кекс).
Германия
Главное блюдо — Weihnachtsgans, рождественский гусь. Традиция его поедания, относящаяся к Средневековью, изначально была связана с Днём святого Мартина (11 ноября, день сбора урожая), но со временем стала частью рождественской трапезы.
Гуся, часто фаршированного яблоками, каштанами, луком и черносливом, приправленного майораном, подают с кнедликами, соусом, красной и квашеной капустой. Самый старый из известных рецептов Weihnachtsgans содержится в изданной в 1350 году «Книге о хорошей еде» — Das Buch von guter Speise.
Также на Рождество подают свинину с квашеной капустой, жареные каштаны, имбирные пряники и пироги из имбиря и орехов. И, конечно, не обходится без глинтвейна.
Франция
La Bûche de Noël — десерт, символизирующий йольское полено, которое раньше приносили в дом, поливали вином и сжигали в канун Рождества.
Поэтому торт из бисквита и шоколадного крема выполнен в форме полена. Его украшают сахарной пудрой — «снегом» — и грибами из марципана.
Ещё одно рождественское лакомство — Galette des Rois, «пирог волхвов» из слоёного теста с ореховым кремом франжипан.
Эти блюда входят в состав праздничного ужина réveillon, который также включает треску, шпинат, суп с шалфеем, улиток, фуа-гра, устрицы и индейку с каштанами.
Англия
Традиционный рождественский стол включает пудинг с сухофруктами и говяжьим жиром, индейку с овощами, пирог с сухофруктами и цукатами. Его готовят за месяц до праздника, выдерживают в тёмном месте и регулярно поливают бренди. Также подают сосиски в беконе, шоколадный рулет и корзиночки mince pies.
Швеция
Julbord — рождественский обед из трёх частей. Сначала подают рыбу (чаще всего маринованную сельдь), затем мясо — ветчину или сосиски, а завершает трапезу картофельная запеканка Janssons frestelse или фрикадельки.
Десерты — рисовый пудинг и шафранные булочки Lussekatter в форме буквы S.
Греция
На праздничном столе обязательно присутствуют меломакарона — печенье с апельсиновой цедрой, пропитанное мёдом и посыпанное грецкими орехами. По вкусу оно напоминает пахлаву.
Исландия
Главное блюдо — запечённая ножка ягнёнка. Также подаётся хлеб из тонких листов теста.
Дания
На Рождество готовят рисламанде — рисовый пудинг с миндалём, ванилью и взбитыми сливками. Внутрь прячут миндаль: тот, кто его найдёт, получает подарок.
Финляндия
Рождественский ужин включает ветчину, салат из свёклы, печёночную запеканку, копчёного лосося, сельдь и ланттулатикко — запеканку из брюквы.
США
Неотъемлемая часть рождественского стола — клюквенный соус, особенно если подают индейку.
Испания
Традиционные сладости — нуга из мёда, сахара, яичных белков и миндаля. Также популярна вяленая ветчина хамон.
Швейцария
Рождественский стол богат сладостями: amaretti, Basler Läckerli, Baumstriezel, Christstollen, Schokokuss и Lebkuchen. Праздник не обходится без глинтвейна.
Словакия
На Рождество подают карпа в панировке и капустницу — суп из квашеной капусты с грибами, мясом и специями.
Польша
Рождественская трапеза Wigilia состоит из 12 блюд, среди которых красный борщ с ушками, грибной суп, карп, сельдь, вареники, кутья, маковый рулет и сухофрукты.
Коста-Рика
Главное блюдо — tamales из кукурузы, свинины, риса и овощей. Также подают жареную свинину и ромовый торт с цукатами.
Перу
Рождественский стол возглавляет жареный поросёнок. В меню также входят tamales, картофельное и яблочное пюре, панетон.
Мексика
На Рождество едят tamales, бакалао (сушёную треску), подоле, бунуэлос, копчёную индейку, пасту с авокадо и шоколадный пирог.