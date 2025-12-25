Назван эффективный способ борьбы с российским теневым флотом 25.12.2025, 14:15

Преследование посредников повышает затраты и риски для Москвы.

Арест топ-менеджера азербайджанской госкомпании SOCAR Аднана Ахмадзады показал, насколько Россия готова использовать юридические лазейки, посредников и подставные компании для обхода западных санкций. Это также подчеркнуло уязвимость европейских энергетических рынков и продемонстрировало, что борьба с незаконной торговлей нефтью эффективнее ведется в судах, а не на море, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Ахмадзада обвиняется в содействии обходу санкций ЕС после вторжения России в Украину: добытая в России нефть регистрировали как азербайджанскую или туркменскую, а иногда смешивали с нефтью из других стран для легального ввоза в Европу. Ранее Ахмадзада занимал топовые позиции в SOCAR и считался влиятельной фигурой в мировой энергетике.

Между тем боевые действия между Россией и Украиной все чаще переходят в морскую сферу. (Украинские дроны атакуют российские танкеры https://charter97.org/ru/news/2025/12/24/667736/) в Черном и Каспийском морях, но такие операции крайне рискованны — крупный разлив нефти может вызвать экологическую катастрофу и принести пропагандистскую победу Москве.

Эксперты отмечают, что гораздо более эффективным способом противодействия является расследование и судебное преследование посредников, подобных Ахмадзаде, которые обеспечивают незаконную торговлю. В схемах участвуют компании на Мальте, Албании и других странах НАТО, что показывает глубину проникновения российской нефтяной сети в Европу.

Преследование посредников повышает затраты и риски для Москвы на каждом этапе торговли, разрушая логистические цепочки «картельного» типа. В этом смысле юридическая и финансовая война, поддерживаемая разведкой союзников по НАТО, дает Украине и Западу долгосрочное преимущество, недостижимое лишь с помощью ударов по танкерам.

