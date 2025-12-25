Что происходит в Балтийском море 25.12.2025, 14:37

Фото: Getty Images

Регион имеет ключевое стратегическое значение для Альянса.

Балтийское море становится стратегическим плацдармом противостояния между НАТО и Россией. Польша, Швеция и другие страны усиливают подводный флот для защиты критической инфраструктуры, включая газопроводы и подводные кабели связи, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Компактные шведские подлодки A26, длиной всего 66 метров, обладают высокой скрытностью и возможностью запуска подводных дронов и разведывательных устройств. Польша решила приобрести три таких субмарины стоимостью $2,8 млрд для защиты своих интересов в регионе.

Балтика насыщена энергетическими и телекоммуникационными объектами. Газопроводы Balticconnector и Baltic Pipe соединяют Финляндию, Эстонию, Норвегию и Польшу, а под водой проходят линии электропередач. Страны Балтии уже отключили свои сети от российской энергосистемы. Кроме того, вдоль побережий строятся крупные ветровые электростанции и терминалы СПГ.

С 2023 года зафиксировано как минимум 11 подозрительных случаев саботажа инфраструктуры Балтики, многие из которых связывают с российским «теневым флотом». Российские корабли также проводили провокации на поверхности, включая имитацию столкновений с датскими военными судами.

Наблюдение под водой крайне сложное: мелководье, шум и перепады солености мешают работе традиционного сонара. Новые технологии, включая подлодки A26, гидроакустические сенсоры и беспилотные аппараты, частично решают эту проблему, но создание интегрированной системы слежения займет годы.

Некоторые страны ужесточают меры: Польша разрешила использовать вооруженные силы для защиты инфраструктуры даже за пределами территориальных вод, а Дания усилила контроль танкеров. Защита инфраструктуры региона — это выгодный и оправданный шаг НАТО.

