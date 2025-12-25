закрыть
25 декабря 2025, четверг, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко держится только благодаря мощным капельницам»

  • 25.12.2025, 14:49
«Лукашенко держится только благодаря мощным капельницам»

От него пора уже и спички прятать.

ТАСС аннулировал новость о том, что Беларусь сама сможет определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на ее территории.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«У этого деда атеросклероз. Он держится только благодаря мощным капельницам, но болезнь сделает своё чёрное дело. И очень скоро».

«Никто никакого «Орешника» или ядерного оружия в Беларусь не поставлял и не собирается поставлять».

«Орешник», «Орешник», получит усатая скотина «Томагавком» в лобешник».

«Да ударить одной ракетой и нет этого «Орешника». Столько разговоров, а по факту советская допотопная ракета на ржавом тягаче. Которая не факт, что взлетит».

«В таком возрасте (да с таким здоровьем) уже не лишне будет прятать спички».

«А какая разница? Рашисты соврали, Лукаш соврал - в мире это знают и понимают».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип