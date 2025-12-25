«Лукашенко держится только благодаря мощным капельницам»
- 25.12.2025, 14:49
От него пора уже и спички прятать.
ТАСС аннулировал новость о том, что Беларусь сама сможет определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на ее территории.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«У этого деда атеросклероз. Он держится только благодаря мощным капельницам, но болезнь сделает своё чёрное дело. И очень скоро».
«Никто никакого «Орешника» или ядерного оружия в Беларусь не поставлял и не собирается поставлять».
«Орешник», «Орешник», получит усатая скотина «Томагавком» в лобешник».
«Да ударить одной ракетой и нет этого «Орешника». Столько разговоров, а по факту советская допотопная ракета на ржавом тягаче. Которая не факт, что взлетит».
«В таком возрасте (да с таким здоровьем) уже не лишне будет прятать спички».
«А какая разница? Рашисты соврали, Лукаш соврал - в мире это знают и понимают».