«Лукашенко держится только благодаря мощным капельницам» 25.12.2025, 14:49

От него пора уже и спички прятать.

ТАСС аннулировал новость о том, что Беларусь сама сможет определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на ее территории.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«У этого деда атеросклероз. Он держится только благодаря мощным капельницам, но болезнь сделает своё чёрное дело. И очень скоро».

«Никто никакого «Орешника» или ядерного оружия в Беларусь не поставлял и не собирается поставлять».

«Орешник», «Орешник», получит усатая скотина «Томагавком» в лобешник».

«Да ударить одной ракетой и нет этого «Орешника». Столько разговоров, а по факту советская допотопная ракета на ржавом тягаче. Которая не факт, что взлетит».

«В таком возрасте (да с таким здоровьем) уже не лишне будет прятать спички».

«А какая разница? Рашисты соврали, Лукаш соврал - в мире это знают и понимают».

