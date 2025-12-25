закрыть
25 декабря 2025, четверг, 16:30
Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»

6
  • 25.12.2025, 15:03
  • 9,554
Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Вера Алентова

Вере Алентовой было 83 года.

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили в Театре имени Пушкина, где она служила 60 лет.

Актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи, сообщает Mash.

Вера Алентова – российская актриса театр и кино, наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит», снятом ее мужем Владимиром Меньшовым и вышедшем на экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Причина смерти Веры Алентовой — острый инфаркт миокарда. 83-летняя актриса умерла в реанимации ГКБ №1.

