закрыть
25 декабря 2025, четверг, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили морской порт, аэродром и ремонтное подразделение россиян

1
  • 25.12.2025, 15:17
  • 1,876
ВСУ поразили морской порт, аэродром и ремонтное подразделение россиян

Подробности раскрыл Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря поразили морской порт «Темрюк», аэродром «Майкоп» и ремонтное подразделение российских войск, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Морской порт «Темрюк» расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Также был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (Республика Адыгея, РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.

Кроме этого, подразделениями ударных дронов поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка (ВОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

Также, по уточненным результатам ударов украинских дронов в предыдущий период по аэродрому «Бельбек» (ВОТ украинского Крыма), подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип