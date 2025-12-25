ВСУ поразили морской порт, аэродром и ремонтное подразделение россиян 1 25.12.2025, 15:17

Подробности раскрыл Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря поразили морской порт «Темрюк», аэродром «Майкоп» и ремонтное подразделение российских войск, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Морской порт «Темрюк» расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Также был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (Республика Адыгея, РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.

Кроме этого, подразделениями ударных дронов поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка (ВОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

Также, по уточненным результатам ударов украинских дронов в предыдущий период по аэродрому «Бельбек» (ВОТ украинского Крыма), подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.

