В Беларуси произошел сбой в работе «Маланкі» 5 25.12.2025, 15:28

Не работает крупнейший в стране оператор электрических заправочных станций.

Не работает крупнейший в Беларуси оператор электрических заправочных станций «Маланка».

Сбой в работе произошел вечером 24 декабря, последствия не устранены до сих пор. Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщили читатели.

«Абсолютно все зарядные станции по стране не работают, - сообщил житель Заславля. - Зарядиться невозможно. Объясняют техническим сбоем и убрали обозначение всех зарядочных станций с карты приложения. Сейчас карта приложения абсолютно пустая. Она выдает какую-то ошибку».

«В Минске все зарядки, на данный момент, которые работают других операторов, а это «Эвика», «Бэтри Флай» и «Зарядка Бай», они перегружены, - рассказывает другой читатель. - Там очереди, большие очереди на зарядку. В регионах сложно представить, какая ситуация.

Представьте ситуацию, когда человек, например, едет в Брест на электромобиле, приезжает на зарядку, а она не работает. Окей, например он едет до следующей зарядки, но и следующая не работает. Зарядиться негде».

