16 необычных мировых традиций на Рождество, о которых многие не знают 25.12.2025, 15:35

В разные уголки планеты зимние праздники приходят со своими вкусами, ароматами и ритуалами.

Там, где одни считают главным символом Рождества запеченную индейку или британское жаркое, другие начинают вечер с пряных рагу, ферментированных лепешек или сладких хлебов со сложной начинкой.

Праздничный стол в декабре — это культурная карта, где каждое блюдо рассказывает историю народа, традиции региона и особенности климата, пишет National Geographic.

Ниже — расширенный обзор того, как выглядит рождественское застолье в разных странах: какие блюда подают, как их готовят и почему именно они стали символами зимних праздников.

1. Дания: юлесильд — праздничная сельдь со специями

В Дании к сельди относятся почти как к национальному достоянию: её едят круглый год — маринуют, коптят, жарят, подают с разными соусами. Но в декабре появляется особая версия рыбы — юлесильд, рождественская маринованная сельдь с корицей, гвоздикой и сандаловым деревом.

Его подают во время юлефрокост — многочисленных декабрьских застолий, куда собираются друзья, родственники и коллеги. Праздничный стол обычно дополняют ругброд (плотный ржаной хлеб), домашний ремулад, гравлакс и вяленое мясо.

2. Польша: красный борщ с «ушками»

Польское рождественское меню строго привязано к традиции: ужин начинается только после появления первой звезды. На столе — 12 блюд, символизирующих 12 месяцев года и 12 апостолов.

Главное первое блюдо — барщ, прозрачный красный бульон из свеклы с уксусом и чесноком. Его процеживают, чтобы суп стал чистым и насыщенного цвета, и подают с маленькими грибными пельменями «ушки». Это одно из самых ожидаемых праздничных блюд, открывающее всю трапезу.

3. Филиппины: бибинка — праздничный рисовый пирог

После ночной рождественской мессы филиппинцы завтракают бибинкой — ароматным коржом из рисовой муки, кокосового молока, масла и яиц.

Его традиционно запекают на углях в глиняной форме, выложенной банановыми листьями, благодаря чему появляется тонкая хрустящая корочка и легкий дымный аромат. В особо праздничных версиях сверху кладут расплавленный сыр, тертый кокос и соленое утиное яйцо.

4. Гоа (Индия): сорпотель — ожившая португальская традиция

Четыре века португальского влияния в Гоа сформировали уникальную рождественскую кухню. Одним из центральных блюд стал сорпотель — острое рагу из свинины с печенью и сердцем, которое томят со смесью специй: корицей, тмином, кашмирским чили.

Подают его вместе с сана — рисовыми паровыми лепешками, приготовленными с кокосовым ликером. Это одно из самых насыщенных и праздничных блюд западной Индии.

5. Сицилия: бучеллато — пирог с инжиром и орехами

Итальянцы чаще всего завершают рождественский ужин панеттоне, но на Сицилии есть собственный праздничный символ — бучеллато.

Это круглый пирог с начинкой из сухого инжира, миндаля и кедровых орехов. В тесто добавляют марсалу — креплёное вино, происходящее из одноимённого сицилийского города. Благодаря ему бучеллато приобретает глубокий аромат и слегка карамельный оттенок.

6. Финляндия: ланттулатикко — запеканка из брюквы

Финны устраивают праздничный ужин в канун Рождества. Центральные блюда — жареный окорок, копченая рыба и салаты. Но не менее важное место занимают овощные запеканки.

Самая известная — ланттулатикко, нежная запеканка из вареной брюквы, смешанной со сливками, панировочными сухарями, патокой и мускатным орехом. Перед запеканием поверхность посыпают масляными сухарями, чтобы получить характерную золотистую корочку.

7. Мексика: понче навиденьо — ароматный рождественский пунш

Во время декабрьского праздника Лас-Посадас мексиканцы готовят горячий фруктовый напиток понче навиденьо.

Он состоит из гуавы, яблок, корицы, гибискуса и тростникового сахара. Получается густой ароматный напиток, который заменяет глинтвейн тем, кто предпочитает безалкогольные варианты. Желающие могут сделать ponche con piquete — добавив бренди или текилу.

8. Каталония (Испания): sopa de galets

Каталонский праздничный обед начинается с супа sopa de galets, где главная роль у огромных макаронных ракушек.

Бульон варят несколько часов из курицы, свинины, говяжьих костей и овощей. Затем в него добавляют мясные шарики и галетс — большие паста-ракушки, которые отлично впитывают наваристый аромат.

9. Пуэрто-Рико: пастелес из подорожника

В Пуэрто-Рико праздничный стол ломится от мясных блюд. Среди них выделяются пастелес — мешочки из подорожника, наполненные свининой.

Блюдо заворачивают в листья и варят. По вкусу оно напоминает мексиканские тамале, но технология отличается. Лучшие пастелес приправлены домашним адобо — смесью чеснока, орегано, куркумы и черного перца.

10. Норвегия: пиннекьетт — бараньи ребра на дровах

На западном побережье Норвегии канун Рождества наполняется ароматом копченого мяса.

Пиннекьетт — это бараньи ребра, которые сначала солят или коптят, затем долго томят над березовыми дровами.

Подают их с пюре из моркови и брюквы и сладковатым брусничным вареньем. Традиционный напиток — акевитт, скандинавский алкоголь с тмином, бадьяном и фенхелем.

11. Венесуэла: пан-де-хамон — сладко-соленый праздничный хлеб

Канун Рождества в Венесуэле редко обходится без пан-де-хамон — длинного рулетного хлеба с начинкой из ветчины, зеленых оливок и изюма.

По структуре он напоминает несладкий швейцарский рулет, но часто готовится из фило-теста. Пан-де-хамон подают вместе с хальякас — кукурузным тестом с начинкой, завернутым в листья, и сладкими десертами из папайи.

12. Южная Африка: пудинг «мальва»

Пудинг «мальва» — одна из самых теплых и уютных сладостей южноафриканской кухни.

Это мягкий абрикосовый бисквит, который сразу после выпечки пропитывают горячим сливочно-масляным соусом. Он становится тягучим, карамельным и очень насыщенным. На Рождество его часто подают с бренди или ликером амарула.

13. Эфиопия: доро ват и инжера

Эфиопское Рождество, которое отмечают 7 января, завершает длительный 43-дневный пост.

Главное праздничное блюдо — доро ват, густое острое рагу из кусочков курицы и сваренных вкрутую яиц.

Аромат основан на смеси специй бербере — кориандр, кардамон, пажитник и другие пряности. Едят доро ват с инжерой, традиционной ферментированной лепешкой, заменяющей столовые приборы.

14. Германия: фойерцангенбоуле — вино с «огненным» сахаром

Немецкий праздничный напиток фойерцангенбоуле — это глинтвейн, превращенный в шоу.

Над горячим вином помещают пропитанный ромом сахарный конус, который поджигают. Расплавленный карамелизированный сахар стекает в напиток, придавая ему особый аромат и насыщенность.

15. Бразилия: фарофа — главный праздничный гарнир

Бразильцы начинают рождественский ужин поздно вечером, и он может длиться до рассвета.

Среди множества блюд на столе почти всегда присутствует фарофа — смесь из поджаренной муки маниоки с маслом и чесноком.

Ее дополняют беконом, грецкими орехами, изюмом или зеленью. Фарофа подходит ко всем праздничным блюдам — от индейки до трески.

16. Франция: луковый суп — теплый символ зимних ярмарок

Хотя во Франции на само Рождество часто подают устрицы, фуа-гра и запеченную птицу, есть еще одно блюдо, без которого трудно представить зимние городские улицы — французский луковый суп.

Именно он чаще всего появляется на рождественских ярмарках по всей стране: густой, долго томящийся, со сладковатой мягкостью карамелизированного лука, залитый бульоном, покрытый гренкой с сыром, который расплавляется от горячего воздуха в морозный вечер. Для французов это не просто суп — это комфорт, тепло и ароматное возвращение в детство, когда приход Рождества чувствуется в каждом дыхании пряного воздуха ярмарки.

