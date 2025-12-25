закрыть
25 декабря 2025, четверг, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путина вынудили отказаться от амбициозных газовых планов

2
  • 25.12.2025, 15:46
  • 2,052
Путина вынудили отказаться от амбициозных газовых планов
Фото: krytykapolityczna.pl

В Москве признали, что санкции работают.

Российская Федерация отложила планы по увеличению в три раза годового производства сжиженного газа. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак признал, что это результат действия западных санкций.

- Наша задача состояла в том, чтобы достичь 100 миллионов тонн годового производства СПГ. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели будет отложено на несколько лет, - цитирует Новака издание Bloomberg (перевод - «Униан»).

Ранее Россия ставила цель довести производство сверхохлажденного топлива до 100 миллионов тонн к 2030 году, таким образом, планируя занять 20% доли мирового рынка. Однако западные страны, в том числе США, ввели энергетические санкции, в том числе в отношении СПГ, с целью сократить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.

США внесли в «черный список» все текущие и будущие российские СПГ-проекты, за исключением проекта "Ямал СПГ" под руководством АО «Новатек», и ввели санкции в отношении флота для перевозки сверхохлажденного топлива. Однако в последнее время санкционные грузы со скидкой активно поставляются в Китай, который не признает западные ограничения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип