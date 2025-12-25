Путина вынудили отказаться от амбициозных газовых планов 2 25.12.2025, 15:46

2,052

Фото: krytykapolityczna.pl

В Москве признали, что санкции работают.

Российская Федерация отложила планы по увеличению в три раза годового производства сжиженного газа. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак признал, что это результат действия западных санкций.

- Наша задача состояла в том, чтобы достичь 100 миллионов тонн годового производства СПГ. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели будет отложено на несколько лет, - цитирует Новака издание Bloomberg (перевод - «Униан»).

Ранее Россия ставила цель довести производство сверхохлажденного топлива до 100 миллионов тонн к 2030 году, таким образом, планируя занять 20% доли мирового рынка. Однако западные страны, в том числе США, ввели энергетические санкции, в том числе в отношении СПГ, с целью сократить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.

США внесли в «черный список» все текущие и будущие российские СПГ-проекты, за исключением проекта "Ямал СПГ" под руководством АО «Новатек», и ввели санкции в отношении флота для перевозки сверхохлажденного топлива. Однако в последнее время санкционные грузы со скидкой активно поставляются в Китай, который не признает западные ограничения.

