Польша закрывала часть воздушного пространства
- 25.12.2025, 15:55
Из-за объектов, прилетевших из Беларуси.
В Польше из-за объектов, которые летели со стороны Беларуси, ночью с 24 на 25 декабря закрывали часть воздушного пространства. Об этом говорится в сообщении Операционного командования видов Вооруженных сил.
В течение ночи были замечены объекты, входящие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.
«После детального анализа было установлено, что это, скорее всего, контрабандные воздушные шары, движущиеся по направлению и скорости ветра. Полет всех объектов непрерывно отслеживался радиолокационными системами», — говорится в сообщении ведомства.
В целях безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством была временно закрыта для гражданского движения.