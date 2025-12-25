закрыть
Польша закрывала часть воздушного пространства

  • 25.12.2025, 15:55
Польша закрывала часть воздушного пространства

Из-за объектов, прилетевших из Беларуси.

В Польше из-за объектов, которые летели со стороны Беларуси, ночью с 24 на 25 декабря закрывали часть воздушного пространства. Об этом говорится в сообщении Операционного командования видов Вооруженных сил.

В течение ночи были замечены объекты, входящие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.

«После детального анализа было установлено, что это, скорее всего, контрабандные воздушные шары, движущиеся по направлению и скорости ветра. Полет всех объектов непрерывно отслеживался радиолокационными системами», — говорится в сообщении ведомства.

В целях безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством была временно закрыта для гражданского движения.

