25 декабря 2025, четверг, 16:17
Ракеты Storm Shadow поразили Новошахтинский НПЗ в РФ

  • 25.12.2025, 16:01
Ракеты Storm Shadow поразили Новошахтинский НПЗ в РФ

Это один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.

Сегодня, 25 декабря, подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в районе НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы, цель удачно поражена. Масштабы ущерба оккупантов уточняются.

Отдельно в ГШ ВСУ отметили, что Новошахтинский НПЗ является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России. Также НПЗ непосредственно поставляет нефтепродукты российской оккупационной армии в Украине - в частности дизельное топливо и авиационный керосин.

- Силы обороны Украины продолжают принимать необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины, - добавили в Генштабе.

