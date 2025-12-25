Торги за пустующий лагерь под Минском шли 8 часов 25.12.2025, 16:23

Фото: realt.by

Кто стал победителем?

Вчера с аукциона снова продавали лагерь «Кировец» под Минском. Напомним, что в октябре заброшенный объект за миллион долларов чуть было не приобрела компания по производству мебели, но позже покупатель передумал. В этот раз торги за детский «санаторий» на Минском море шли 8 часов, а за лагерь боролось сразу 12 участников, пишет Realt.

Бывший лагерь «Кировец» находится в лесном массиве рядом с деревней Зеленое Ждановичского сельсовета. Расстояние от МКАД — около 10 километров. До пляжей Минского моря — около 2 километров.

Фото: realt.by

Построили этот детский лагерь еще в 1960-х годах. Раньше учреждение принадлежало Минскому станкостроительному заводу имени Кирова, и тут успело отдохнуть не одно поколение минчан. Лагерь с пионерами на въезде функционировал до начала 2000-х, а затем постепенно превратился в заброшку.

Фото: realt.by

Сейчас на территории в 6,5 гектаров располагается более десятка разнообразных построек. В основном, это жилые корпуса (деревянные домики), а также различные хозяйственные строения (медпункт, баня, библиотека) в той или иной степени сохранности. За последние годы объект не раз переходил из рук в руки, но так и не дождался реконструкции.

Фото: realt.by

В итоге, пустующий лагерь с разнообразными постройками решили отправить на аукцион. Объект общей площадью около 1200 квадратов выставили на электронные торги за 44 тысячи рублей (около 15 тысяч долларов). Очередной аукцион по продаже комплекса прошел вчера (24 декабря) и продлился целых 8 часов. За это время начальная стоимость детского лагеря недалеко от Минского моря выросла почти в 60 раз!

Фото: realt.by

По информации «БУТБ-Имущество», в электронных торгах участвовало 12 покупателей, которые подняли стоимость неиспользуемого объекта недвижимости до 2,6 миллиона рублей (около 900 тысяч долларов). Победителем аукциона и новым собственником заброшенного лагеря стало юридическое лицо, занимающееся розничной торговлей продуктами питания.

Новый собственник обязан обеспечить безопасность и ограничение доступа на объект, поддерживать надлежащее санитарно-техническое состояние территории, провести реконструкцию или снести старые постройки, ввести новый объект в эксплуатацию и использовать его по назначению, определенному исполкомом Минского района. Вместе со зданиями новому владельцу достался участок в 7 гектаров.

