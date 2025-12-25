закрыть
25 декабря 2025, четверг
Почему Купянск стал символом провала Путина

  • 25.12.2025, 16:59
  • 2,658
Почему Купянск стал символом провала Путина

Анализ генерала армии Украины.

Несмотря на неоднократную ложь Кремля о захвате Купянска в Харьковской области, город находится под контролем Вооруженных сил Украины. Это для российского диктатора провал, причем не только в военном плане.

Об этом рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Он напомнил, что уже далеко не первый раз российские военные докладывают диктатору Путину о «захвате» украинских городов.

«Оккупанты демонстрировали и флаги, и даже свое якобы нахождение на улицах того же Купянска и других городов. Если мы говорим по всей линии фронта, уже был доклад по восьми городам, начиная от Волчанска, заканчивая Гуляйполем, что они якобы захвачены. И Путин сам это озвучивал.

А о Купянске говорили во время нескольких пресс-конференций и даже во время заседания расширенной коллегии Минобороны РФ. То есть это был ключевой формат пиар-акции российских войск и самого диктатора», — сказал Маломуж.

По его словам, Купянск имел особенно важное значение для армии РФ в плане возможного открытия еще одного широкого фронта наступления на Харьковском направлении.

«Но срыв планов оккупантов был системный: им не удалось захватить Купянск, а тем более привести оккупацию с севера и юга Харьковской области, как они пытались. Мы отбили и ударные фланговые позиции, и полностью локализовали действия диверсантов в городе Купянск. Сначала их было до 200, затем до 150, сейчас — менее 100.

То есть остались отдельные буквально представители вооруженных сил России, которые прячутся в подвалах, в домах — без питания, без практически поддержки с воздуха дронами, как было ранее. Силы обороны практически локализовали весь этот локальный прорыв в город», — отметил генерал.

В данной ситуации очевиден провал россиян — и военный, и в тактическом формате, и в перспективе развития новых наступательных операций более широкого формата, считает Маломуж.

«Но и самое главное — это военно-политический провал, потому что Путин строил на этом всю политику в отношении мирных переговоров. И вот те 28 пунктов [проекта мирного плана], которые он подавал США, сопровождались атаками украинской территории.

Но козыри, которые вытягивали россияне из рукава, оказались ложными. Путин же заявил Трампу и представителям США, которые были в Москве, что он наступает. Рассказывал, что уже есть «успехи» и на Купянском направлении, и Купянск вообще «захвачен».

Диктатор демонстрировал даже видеоматериалы, говорил, что уже «захвачены» и Волчанск, Константиновка, и все направление от Гуляйполя, и вся эта агломерация якобы уже под контролем РФ, по периметру почти до Запорожья», — сказал он.

Маломуж также дополнил, что и о «захвате» Покровско-Мирноградской агломерации россияне тоже рассказывали американцам на переговорах в Москве.

«Поэтому Купянск — это символ провала Путина и его неудачный пиар. И все это имеет военно-политические последствия. Козыри у диктатора оказались ложными», — резюмировал генерал.

