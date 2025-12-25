«Рождественское чудо»: в Англии кошка вернулась к своим хозяевам после пяти лет отсутствия

«Рождественское чудо»: в Англии кошка вернулась к своим хозяевам после пяти лет отсутствия1
Владелица животного уже потеряла надежду ее когда-нибудь увидеть.
В Хадденеме (Англия) кошка наконец воссоединилась со своей семьей спустя пять лет после исчезновения. Такой случай уже называют «рождественским чудом», пишет Mirror.
Черная кошка Бинди загадочно исчезла из своего дома в Гадденеме в августе 2020 года. Однако в этом году накануне Рождества она появилась.
«Она обычно выходила на несколько часов, а потом сразу возвращалась, поэтому было очень странно, что она исчезла больше чем на день. Мы действительно были в полной неизвестности», - рассказала 29-летняя владелица Джили Фретвелл.
После исчезновения кошки были опубликованы обращения и сообщения в соцсетях, и месяцами животное искали, но так и не могли найти.
Джили уже потеряла надежду когда-нибудь увидеть свою любимую кошку, когда 18 декабря она получила неожиданный звонок от ветеринаров. К ее удивлению, Бинди нашлась.
- Мы просто не могли в это поверить. Только увидев ее, мы поверили, что это она. Мы так рады, что у нее был микрочип и что она жива и здорова. Я никогда не слышала, чтобы чья-то кошка исчезла на так долго и вернулась абсолютно здоровой. Это было настоящее рождественское чудо, - добавила женщина.
Учитывая свой опыт, Джили призвала других владельцев установить микрочипы своим котам. По ее словам, не было «никаких подсказок» о том, где Бинди находилась в течение последних пяти лет, но она просто счастлива, что животное вернулось.