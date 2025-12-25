закрыть
25 декабря 2025, четверг, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Рождественское чудо»: в Англии кошка вернулась к своим хозяевам после пяти лет отсутствия

1
  • 25.12.2025, 17:10
  • 1,764
«Рождественское чудо»: в Англии кошка вернулась к своим хозяевам после пяти лет отсутствия

Владелица животного уже потеряла надежду ее когда-нибудь увидеть.

В Хадденеме (Англия) кошка наконец воссоединилась со своей семьей спустя пять лет после исчезновения. Такой случай уже называют «рождественским чудом», пишет Mirror.

Черная кошка Бинди загадочно исчезла из своего дома в Гадденеме в августе 2020 года. Однако в этом году накануне Рождества она появилась.

«Она обычно выходила на несколько часов, а потом сразу возвращалась, поэтому было очень странно, что она исчезла больше чем на день. Мы действительно были в полной неизвестности», - рассказала 29-летняя владелица Джили Фретвелл.

После исчезновения кошки были опубликованы обращения и сообщения в соцсетях, и месяцами животное искали, но так и не могли найти.

Джили уже потеряла надежду когда-нибудь увидеть свою любимую кошку, когда 18 декабря она получила неожиданный звонок от ветеринаров. К ее удивлению, Бинди нашлась.

- Мы просто не могли в это поверить. Только увидев ее, мы поверили, что это она. Мы так рады, что у нее был микрочип и что она жива и здорова. Я никогда не слышала, чтобы чья-то кошка исчезла на так долго и вернулась абсолютно здоровой. Это было настоящее рождественское чудо, - добавила женщина.

Учитывая свой опыт, Джили призвала других владельцев установить микрочипы своим котам. По ее словам, не было «никаких подсказок» о том, где Бинди находилась в течение последних пяти лет, но она просто счастлива, что животное вернулось.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип