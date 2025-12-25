Белорус приехал на границу с Польшей, вышел подышать, а автобус с вещами исчез из очереди 1 25.12.2025, 17:17

2,892

Что было дальше?

Белорус стал жертвой схемы перевозчиков, которые привозят на границу людей и уезжают, когда все они пересаживаются в автобусы в начале очереди, пишет BGmedia.

Так в одном из приграничных чатов белорус поделился неприятной историей. Он приехал на автобусе на границу Польши с Беларусью и стал в очередь в пункте пропуска «Тересполь». Мужчина вышел подышать, а когда вернулся, автобуса уже не было. Внутри остались вещи и документы.

Первое сообщение белорус написал в приграничном чате днем 21 декабря, добавив фото автобуса.

«Добрый вечер. Может, кто-то знает этого перевозчика? Уехал автобус из очереди, с вещами и документами в сторону Варшавы».

На следующий день мужчина продолжил: «Добрый вечер. Вчера писал про автобус, который уехал, вещи и документы нашлись. Сейчас ищу человека».

Вещи и документы удалось забрать только через два дня, 23 декабря: «Добрый день всем. Вчера, слава богу, забрал вещи и документы. Водила, как всегда, ни при чем. Все свалил на фирму, мол, был слепой, что вещей не заметил».

Некоторые пользователи чата не понимали, как автобус мог уехать из очереди.

Им объяснили: «Мужик вышел пожевать в кафе, а его автобус уехал из очереди обратно в Варшаву со всем его багажом. Водила привез, выгрузил всех и поехал назад, когда понял, что все его пассажиры слиняли вперед на подсадку. Это просто барыга, который типа с туравтобусом на ажиотаже подзаработать приехал. Если их убрать — будет меньше очередей».

Такая проблема была несколько дней назад, когда перед пунктом пропуска «Тересполь» в очереди собрались десятки автобусов. Белорусы приезжали на границу и пересаживались в те автобусы, что стояли ближе к шлагбауму. Точно такая же схема работает, когда есть очереди перед пунктом пропуска «Брест».

Белорусы рассказали в чате, как работала эта схема и как на ней зарабатывали водители: «Мы так ехали: вместо нас с утра в очереди стоял другой автобус. Мы приехали и стали вместо него, а он развернулся и поехал обратно домой».

«Они занимают очередь, ставят бус на 20 человек, а перед границей меняют его на автобус на 50+ мест. В итоге те люди, которые приехали позже, оказываются в глубокой заднице. Плюс пересадка стоит 50 евро, вот и считайте. Но бог с ним, хотите — платите… Но что делать мамам с маленькими детьми? Люди, пока мы не начнем думать друг о друге, быть солидарными, мы все будем в грязи».

