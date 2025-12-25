закрыть
25 декабря 2025, четверг, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус приехал на границу с Польшей, вышел подышать, а автобус с вещами исчез из очереди

1
  • 25.12.2025, 17:17
  • 2,892
Белорус приехал на границу с Польшей, вышел подышать, а автобус с вещами исчез из очереди

Что было дальше?

Белорус стал жертвой схемы перевозчиков, которые привозят на границу людей и уезжают, когда все они пересаживаются в автобусы в начале очереди, пишет BGmedia.

Так в одном из приграничных чатов белорус поделился неприятной историей. Он приехал на автобусе на границу Польши с Беларусью и стал в очередь в пункте пропуска «Тересполь». Мужчина вышел подышать, а когда вернулся, автобуса уже не было. Внутри остались вещи и документы.

Первое сообщение белорус написал в приграничном чате днем 21 декабря, добавив фото автобуса.

«Добрый вечер. Может, кто-то знает этого перевозчика? Уехал автобус из очереди, с вещами и документами в сторону Варшавы».

На следующий день мужчина продолжил: «Добрый вечер. Вчера писал про автобус, который уехал, вещи и документы нашлись. Сейчас ищу человека».

Вещи и документы удалось забрать только через два дня, 23 декабря: «Добрый день всем. Вчера, слава богу, забрал вещи и документы. Водила, как всегда, ни при чем. Все свалил на фирму, мол, был слепой, что вещей не заметил».

Некоторые пользователи чата не понимали, как автобус мог уехать из очереди.

Им объяснили: «Мужик вышел пожевать в кафе, а его автобус уехал из очереди обратно в Варшаву со всем его багажом. Водила привез, выгрузил всех и поехал назад, когда понял, что все его пассажиры слиняли вперед на подсадку. Это просто барыга, который типа с туравтобусом на ажиотаже подзаработать приехал. Если их убрать — будет меньше очередей».

Такая проблема была несколько дней назад, когда перед пунктом пропуска «Тересполь» в очереди собрались десятки автобусов. Белорусы приезжали на границу и пересаживались в те автобусы, что стояли ближе к шлагбауму. Точно такая же схема работает, когда есть очереди перед пунктом пропуска «Брест».

Белорусы рассказали в чате, как работала эта схема и как на ней зарабатывали водители: «Мы так ехали: вместо нас с утра в очереди стоял другой автобус. Мы приехали и стали вместо него, а он развернулся и поехал обратно домой».

«Они занимают очередь, ставят бус на 20 человек, а перед границей меняют его на автобус на 50+ мест. В итоге те люди, которые приехали позже, оказываются в глубокой заднице. Плюс пересадка стоит 50 евро, вот и считайте. Но бог с ним, хотите — платите… Но что делать мамам с маленькими детьми? Люди, пока мы не начнем думать друг о друге, быть солидарными, мы все будем в грязи».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип