Рубль нанес удар по экономике России 25.12.2025, 17:38

Стало известно о новой проблеме Кремля.

На фоне падения нефтегазовых поступлений укрепляющийся рубль превращается в прямой удар по российским финансам.

По данным Bloomberg, стремительное укрепление рубля в 2025 году застало российские власти врасплох и может подорвать экономику, уже работающую в режиме военного времени. С начала года курс рубля вырос примерно на 45% и держится в районе 78 рублей за доллар - почти на довоенных уровнях. За последние 12 месяцев это самое сильное укрепление рубля как минимум с 1994 года.

Почему рубль вдруг стал «слишком крепким»

Главная причина - резкое падение спроса на иностранную валюту внутри России. Из-за санкций бизнес и население просто меньше покупают доллары и евро.

Дополнительную поддержку рублю дает российский Центробанк, продавая иностранную валюту. Это связано с тем, что Минфин распродает юани и золото из Фонда национального благосостояния, чтобы закрывать дыры в бюджете.

Бюджет России теряет

Проблема в том, что крепкий рубль - плохая новость для российской экономики, зависящей от экспорта сырья. Чем выше курс рубля, тем меньше доходов получают экспортеры при пересчете валютной выручки, а значит меньше денег поступает в бюджет.

Правительство России закладывало средний курс на уровне 91,2 рубля за доллар, но реальность оказалась совсем другой. При этом цены на нефть снижаются, действуют новые санкции США и Европы, а нефтегазовые доходы бюджета за первые 11 месяцев года, по данным Минфина, упали на 22%.

Иллюзия силы и реальные риски

Формально рубль сегодня входит в пятерку самых прибыльных мировых активов по спотовой доходности рядом с золотом, серебром и платиной. Но экономисты предупреждают: для России это не повод для гордости.

Для Центробанка укрепление рубля - удобный инструмент борьбы с инфляцией. Однако аналитики московского Института экономики роста имени Столыпина отмечают, что рубль все чаще превращается из "защитника цен" в угрозу.

К чему это может привести

Если нынешняя комбинация сохранится (крепкий рубль и дорогие кредиты) экономическое охлаждение может перерасти в стагфляцию - одна из самых страшных для экономики проблем в любой стране. Центробанк уже прогнозирует резкое замедление роста.

Экономисты прямо пишут, что переоцененный рубль подрывает конкурентоспособность России. Страна фактически теряет свои "естественные преимущества" как энергетическая держава, предлагая иностранным покупателям более выгодные условия, чем собственным производителям, и одновременно снижая инвестиционную привлекательность.

Иначе говоря, даже редкий для России "сильный рубль" в условиях войны, санкций и падающих доходов превращается не в успех, а в еще один симптом системного кризиса.

