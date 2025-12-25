Санта над Молодечно стал звездой Сети
- 25.12.2025, 17:50
Видеофакт.
Автор забавных роликов о Молодечно под ником @iaygen опубликовал в TikTok видео с любимым городом.
Жители Молодечно активно обсуждают новый ролик с видами родных улиц, залитых светом рождественских огней.
Над площадью проносится Санта на оленях, к перрону приближается праздничный поезд, украшенный сотнями лампочек, уютные улочки укутаны снежком и украшены тысячами гирлянд…
@iaygen Новогодние Фестивальный - Молодечно 😌 #molodechno #молодечно #маладзечна #беларусь #маладэчна ♬ оригинальный звук - iaygen
«Что это, и правда такая остановка и так украшен город? Или опять компьютерная подстава?» — вопрошают в сети.
«Ага, и Санта с оленями настоящий», — отвечают комментаторы. «И снег», — вторят им скептики.
Только оптимисты не сдаются, отмечая, что даже без эффектных украшений и яркой подсветки их город все равно самый лучший на свете.
Впрочем, любые споры разбиваются о железобетонный аргумент «в туалет на «Фестивальном» все равно не пойду».