Санта над Молодечно стал звездой Сети

  • 25.12.2025, 17:50
Санта над Молодечно стал звездой Сети

Видеофакт.

Автор забавных роликов о Молодечно под ником @iaygen опубликовал в TikTok видео с любимым городом.

Жители Молодечно активно обсуждают новый ролик с видами родных улиц, залитых светом рождественских огней.

Над площадью проносится Санта на оленях, к перрону приближается праздничный поезд, украшенный сотнями лампочек, уютные улочки укутаны снежком и украшены тысячами гирлянд…

@iaygen Новогодние Фестивальный - Молодечно 😌 #molodechno #молодечно #маладзечна #беларусь #маладэчна ♬ оригинальный звук - iaygen

«Что это, и правда такая остановка и так украшен город? Или опять компьютерная подстава?» — вопрошают в сети.

«Ага, и Санта с оленями настоящий», — отвечают комментаторы. «И снег», — вторят им скептики.

Только оптимисты не сдаются, отмечая, что даже без эффектных украшений и яркой подсветки их город все равно самый лучший на свете.

Впрочем, любые споры разбиваются о железобетонный аргумент «в туалет на «Фестивальном» все равно не пойду».

