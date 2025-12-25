закрыть
25 декабря 2025, четверг, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США мужчина сорвал один из самых крупных джекпотов в лотерее

5
  • 25.12.2025, 18:39
  • 1,586
В США мужчина сорвал один из самых крупных джекпотов в лотерее

Стоимость одного билета Powerball составляет $2.

Житель Арканзас в США выиграл джекпот в размере 1,817 миллиарда долларов, играя в лотерею Powerball. Это второй по величине лотерейный приз в истории Соединенных Штатов Америки.

Джекпот в канун Рождества стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов, после 46 розыгрышей подряд, в которых не было победителя, пишет ABC News.

Победитель может выбрать: получить всю сумму сразу (834,9 миллиона долларов) или получать выплаты частями примерно в течение 30 лет. В обоих случаях выплаты будут до вычета налогов.

Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота Powerball составляет 1 к более чем 292 миллионам. Тим Шартье, профессор математики и информатики в колледже Дэвидсона, сравнил попытку выиграть джекпот Powerball с такими шансами с выбором одной конкретной секунды в течение девяти лет и последующей попыткой угадать эту конкретную секунду. По его мнению, количество билетов действительно увеличивает шансы игрока на выигрыш, но лишь незначительно.

Стоимость одного билета Powerball составляет 2 доллара. Билеты продаются в 45 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США. Рекордным остаётся джекпот в $2,04 миллиарда, выигранный в ноябре 2022 года жителем Калифорнии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип