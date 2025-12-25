В США мужчина сорвал один из самых крупных джекпотов в лотерее 5 25.12.2025, 18:39

Житель Арканзас в США выиграл джекпот в размере 1,817 миллиарда долларов, играя в лотерею Powerball. Это второй по величине лотерейный приз в истории Соединенных Штатов Америки.

Джекпот в канун Рождества стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов, после 46 розыгрышей подряд, в которых не было победителя, пишет ABC News.

Победитель может выбрать: получить всю сумму сразу (834,9 миллиона долларов) или получать выплаты частями примерно в течение 30 лет. В обоих случаях выплаты будут до вычета налогов.

Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота Powerball составляет 1 к более чем 292 миллионам. Тим Шартье, профессор математики и информатики в колледже Дэвидсона, сравнил попытку выиграть джекпот Powerball с такими шансами с выбором одной конкретной секунды в течение девяти лет и последующей попыткой угадать эту конкретную секунду. По его мнению, количество билетов действительно увеличивает шансы игрока на выигрыш, но лишь незначительно.

Стоимость одного билета Powerball составляет 2 доллара. Билеты продаются в 45 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США. Рекордным остаётся джекпот в $2,04 миллиарда, выигранный в ноябре 2022 года жителем Калифорнии.

