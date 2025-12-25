ФСБ застрелила второго за два дня россиянина 2 25.12.2025, 19:51

6,310

Его обвинили в подготовке теракта.

Федеральная служба безопасности сообщила об убийстве второго за два дня гражданина России, которого ведомство обвинило в подготовке террористического акта. Как рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в Калужской области при попытке задержания был застрелен житель Калуги, подозреваемый в «подготовке по заданию украинских спецслужб» серии подрывов в регионе, в том числе на федеральном газохранилище. По утверждениям ведомства, подозреваемый — житель Калуги 1976 года рождения, уроженец украинского Запорожья — для осуществления атак якобы изготовил около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

В ЦОС ФСБ заявляют, что при попытке задержания мужчина якобы оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Ведомство подчеркивает, что пострадавших среди сотрудников силовых структур и мирных жителей нет. Из тайника, который, по версии ФСБ, был «оборудован украинскими спецслужбами», изъяли 300 граммов пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, пистолет Макарова и боеприпасы, сообщила российская спецслужба.

В ФСБ также вновь заявили, что украинские спецслужбы «продолжают активный поиск исполнителей терактов и диверсий через интернет, социальные сети и мессенджеры», и предупредили, что все лица, согласившиеся на сотрудничество, будут установлены и привлечены к ответственности.

Днем ранее ФСБ сообщила об убийстве жителя Тюменской области, которого спецслужба обвинила в подготовке диверсионно-террористического акта на объекте критической инфраструктуры — диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». Мужчина был застрелен при попытке задержания. По версии ФСБ, он оказал вооруженное сопротивление. Согласно официальному релизу, убитый был гражданином России, уроженцем Винницкой области Украины, и, как утверждает ведомство, состоял в «одной из запрещенных в России украинских террористических организаций», действуя «по заданию спецслужб киевского режима».

По подсчетам «Важных историй», убитый в Тюменской области стал 73-м человеком, погибшим в ходе операций российских спецслужб с начала полномасштабной войны в Украине. Таким образом, случай в Калужской области стал 74-м. Подсчет ведется на основе сообщений ФСБ, Национального антитеррористического комитета, Следственного комитета, государственных информагентств и близких к силовым структурам СМИ. При этом «Важные истории» отмечают, что реальное число погибших при задержаниях с 2022 года может быть выше.

