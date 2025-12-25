закрыть
Белоруска финишировала третьей на марафоне в Тайбэе

2
  • 25.12.2025, 20:02
Белоруска финишировала третьей на марафоне в Тайбэе
Ольга Мазуронок

Ольга Мазуронок уступила только двум эфиопским спортсменкам.

Бегунья Ольга Мазуронок финишировала третьей на марафоне в Тайбэе, столице Тайваня. Белоруска уступила только двум эфиопским спортсменкам — и более чем на четыре минуты опередила группу из четырех спортсменок из Кении.

Дистанцию в 42 км 195 м Мазуронок преодолела за 2 часа 29 минут 39 секунд.

А в феврале прошлого года Мазуронок выиграла марафон в Гонконге.

Ольга Мазуронок — чемпионка Европы 2018 года. На Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах занимала в марафоне 5-е место. В 2020 году она подписала письмо свободных спортсменов против насилия, а в 2023 году эмигрировала из Беларуси в США.

