Белоруска финишировала третьей на марафоне в Тайбэе

Белоруска финишировала третьей на марафоне в Тайбэе2
- 25.12.2025, 20:02
Ольга Мазуронок уступила только двум эфиопским спортсменкам.
Бегунья Ольга Мазуронок финишировала третьей на марафоне в Тайбэе, столице Тайваня. Белоруска уступила только двум эфиопским спортсменкам — и более чем на четыре минуты опередила группу из четырех спортсменок из Кении.
Дистанцию в 42 км 195 м Мазуронок преодолела за 2 часа 29 минут 39 секунд.
А в феврале прошлого года Мазуронок выиграла марафон в Гонконге.
Ольга Мазуронок — чемпионка Европы 2018 года. На Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах занимала в марафоне 5-е место. В 2020 году она подписала письмо свободных спортсменов против насилия, а в 2023 году эмигрировала из Беларуси в США.