Белоруска финишировала третьей на марафоне в Тайбэе 2 25.12.2025, 20:02

Ольга Мазуронок

Ольга Мазуронок уступила только двум эфиопским спортсменкам.

Бегунья Ольга Мазуронок финишировала третьей на марафоне в Тайбэе, столице Тайваня. Белоруска уступила только двум эфиопским спортсменкам — и более чем на четыре минуты опередила группу из четырех спортсменок из Кении.

Дистанцию в 42 км 195 м Мазуронок преодолела за 2 часа 29 минут 39 секунд.

А в феврале прошлого года Мазуронок выиграла марафон в Гонконге.

Ольга Мазуронок — чемпионка Европы 2018 года. На Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах занимала в марафоне 5-е место. В 2020 году она подписала письмо свободных спортсменов против насилия, а в 2023 году эмигрировала из Беларуси в США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com