Дети показали спектакль по библейским мотивам в слонимском костеле 25.12.2025, 20:53

Как в рождественском кино.

В рождественские дни в костёлах Беларуси проходят детские спектакли, которые по атмосфере и размаху нередко напоминают сцены из кино. Один из таких показов состоялся в Слониме – в костеле святого апостола Андрея.

Многим знаком эпизод из фильма «Один дома», где рождественское представление в церкви становится важной частью семейной истории. Подобная традиция жива и в Беларуси, пишет smartpress.by.

В Слониме дети из самодеятельного коллектива «Анёлкі» подготовили костюмированную постановку по библейским мотивам.

На кадрах видно, как юные участники разыгрывают евангельский сюжет: на импровизированной сцене появляются ангелы, пастухи и герои рождественской истории. Спектакль стал частью праздничной программы при костеле и собрал прихожан разных возрастов.

Рождественские представления при храмах – давняя традиция. Её корни уходят в средневековую Европу, где библейские истории разыгрывали прямо в церквях и на площадях, чтобы сделать их понятными и близкими для всех. Со временем такие мистерии превратились в семейный праздник, в котором особую роль играют дети.

