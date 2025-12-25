Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и Кушнером 1 25.12.2025, 21:29

1,310

Президент Украины назвал разговор «шагом к миру».

Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарю за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцам с Рождеством», — говорится в посте.

Зеленский выразил надежду, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили стороны, будут полезными.

В разговоре от Украины также участвовали:

секретарь СНБО Украины Рустем Умеров;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

глава МИД Украины Андрей Сибига;

первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица;

заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило;

советник Офиса президента Украины Александр Бевз.

По словам президента, Умеров сегодня еще раз поговорит с Уиткоффом и Кушнером.

«Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и никаких возможностей, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру», - сказал Зеленский.

Он также передал поздравления с Рождеством для президента США Дональда Трампа и всей семьи Трампов.

