Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и Кушнером1
- 25.12.2025, 21:29
- 1,310
Президент Украины назвал разговор «шагом к миру».
Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарю за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцам с Рождеством», — говорится в посте.
Зеленский выразил надежду, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили стороны, будут полезными.
В разговоре от Украины также участвовали:
секретарь СНБО Украины Рустем Умеров;
начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
глава МИД Украины Андрей Сибига;
первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица;
заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило;
советник Офиса президента Украины Александр Бевз.
По словам президента, Умеров сегодня еще раз поговорит с Уиткоффом и Кушнером.
«Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и никаких возможностей, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру», - сказал Зеленский.
Он также передал поздравления с Рождеством для президента США Дональда Трампа и всей семьи Трампов.