25 декабря 2025, четверг, 22:38
В Витебске белорусы вызвали водолазов из-за пары замерших на льду лебедей

  • 25.12.2025, 22:01
В Витебске белорусы вызвали водолазов из-за пары замерших на льду лебедей

Оказалось, что они просто наелись и не хотели двигаться.

В Витебске водолазы пришли спасать лебедей, но те просто ленились на льду. Подробности обнародовали в пресс-службе ОСВОД Беларуси.

В акватории Витебской спасательной станции ОСВОД лебеди долгое время сидели на льду. Белорусы пробовали сдвинуть птиц с места, чтобы понять, нужна ли им помощь. Однако лебеди не шевелились. Приехавшие на место водолазы поползли спасать птиц.

«Когда оказались очень близко, толстые лебеди встали, один даже взлетел. Как оказалось, они наелись и не хотели двигаться», - уточнили в ОСВОД Беларуси.

