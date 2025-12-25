Белоруса оштрафовали за оскорбление экс-супруги в переписке
Сколько стоит нагрубить бывшей?
В Бобруйск переписка между бывшими супругами закончилась административным делом. Они обсуждали в мессенджере алименты на детей и старые долги. Однако в одном из сообщений экс-супруг перешел на личные оскорбления и употребил слово, унижающее честь и достоинство бывшей жены.
Женщина обратилась в милицию с просьбой привлечь мужчину к ответственности. По факту инцидента в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели лингвистическую экспертизу. Эксперт пришел к выводу, что в сообщении содержится негативная оценка личности адресата в ненормативной форме.
Суд признал мужчину виновным в оскорблении и назначил ему штраф. Какой именно – не уточняется.