Белоруса оштрафовали за оскорбление экс-супруги в переписке 25.12.2025, 22:25

Сколько стоит нагрубить бывшей?

В Бобруйск переписка между бывшими супругами закончилась административным делом. Они обсуждали в мессенджере алименты на детей и старые долги. Однако в одном из сообщений экс-супруг перешел на личные оскорбления и употребил слово, унижающее честь и достоинство бывшей жены.

Женщина обратилась в милицию с просьбой привлечь мужчину к ответственности. По факту инцидента в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели лингвистическую экспертизу. Эксперт пришел к выводу, что в сообщении содержится негативная оценка личности адресата в ненормативной форме.

Суд признал мужчину виновным в оскорблении и назначил ему штраф. Какой именно – не уточняется.

