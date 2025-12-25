В Сомали впервые за полвека проходят прямые выборы 25.12.2025, 22:37

Последний раз прямые выборы в стране проводились в 1969 году.

25 декабря жители Могадишо, столицы Сомали, вышли на участки для голосования на муниципальных выборах. Это первые прямые выборы в стране за полвека, передает Reuters.

Последний раз прямые выборы в Сомали проводились в 1969 году — всего за несколько месяцев до того, как власть в результате переворота захватил генерал Мохамед Сиад Барре. После его свержения в 1991 году началась гражданская война, и с 2004 года в стране выборы были непрямыми.

Из-за нестабильности и войны была принята сложная клановая система: старейшины кланов выбирали депутатов, те избирали президента, а президент назначал мэра Могадишо. Критики утверждают, что такая схема создавала почву для коррупции.

Теперь же жители столицы сами выбирают районные советы, которые затем назначат мэра.

Голосование в трехмиллионном городе проходит в условиях строжайших мер безопасности. Власти перекрыли дороги для транспорта, закрыли порт, аэропорт и большинство предприятий. Охранять порядок на участках вывели около 10 тысяч сотрудников сил безопасности.

Нынешнее голосование считается «тестовым прогоном» перед общенациональными выборами, которые хотят провести в 2026 году. Впрочем, оппозиция высказывает опасения. Политики сомневаются, что страна достаточно безопасна для массового голосования, так как исламистская группировка «Аш-Шабаб» (связанная с «Аль-Каидой») все еще контролирует обширные сельские территории и регулярно совершает атаки.

