Как католики Беларуси отпраздновали Рождество Христово 25.12.2025, 23:15

В костелах страны состоялись святые Мессы.

Рождество Христово отмечают католики 25 декабря. В темноте ночи Бог входит в историю человечества, чтобы осветить ее светом веры, любви и надежды, подчеркнул Папа Римский Лев XIV во время Мессы «Пастерки» в Ватикане.

В костелах Беларуси состоялись святые Мессы 25 декабря и в святую ночь. Верующие пели колядки, священники делились с прихожанами облатками.

Особенным стал праздник в костеле в Сопоцкине, где недавно сгорела крыша. Здесь прихожане сумели привести храм в порядок и организовать Мессу, несмотря на ремонтные работы. Настоятель Антоний Обуховский пожелал, чтобы новорожденный Иисус Христос не только лежал в яслях, но и находился в наших сердцах, чтобы мы могли ежедневно жить его любовью: «Пусть мир и гармония царят в семьях, а также в обществе и во всем мире. Пусть Бог будет с нами, пусть Он приведет нас на Небеса».

Другие фото и видео взяты со страниц приходов в Нарочи, Фаниполе, Бобруйске, Лиде, Слониме, минском приходе в Сухарево.

