закрыть
25 декабря 2025, четверг, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как католики Беларуси отпраздновали Рождество Христово

  • 25.12.2025, 23:15
Как католики Беларуси отпраздновали Рождество Христово

В костелах страны состоялись святые Мессы.

Рождество Христово отмечают католики 25 декабря. В темноте ночи Бог входит в историю человечества, чтобы осветить ее светом веры, любви и надежды, подчеркнул Папа Римский Лев XIV во время Мессы «Пастерки» в Ватикане.

В костелах Беларуси состоялись святые Мессы 25 декабря и в святую ночь. Верующие пели колядки, священники делились с прихожанами облатками.

Особенным стал праздник в костеле в Сопоцкине, где недавно сгорела крыша. Здесь прихожане сумели привести храм в порядок и организовать Мессу, несмотря на ремонтные работы. Настоятель Антоний Обуховский пожелал, чтобы новорожденный Иисус Христос не только лежал в яслях, но и находился в наших сердцах, чтобы мы могли ежедневно жить его любовью: «Пусть мир и гармония царят в семьях, а также в обществе и во всем мире. Пусть Бог будет с нами, пусть Он приведет нас на Небеса».

Другие фото и видео взяты со страниц приходов в Нарочи, Фаниполе, Бобруйске, Лиде, Слониме, минском приходе в Сухарево.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип