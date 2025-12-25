закрыть
25 декабря 2025, четверг
ВСУ показал кадры освобождения пяти сел на Днепропетровщине

  • 25.12.2025, 23:29
Видео.

Воины 3-го штурмового батальона 225 отдельного штурмового полка показали кадры освобождения пяти сел в Синельниковском районе Днепропетровской области – Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.

Об этом сообщили в пресс-центре 225-го ОШП.

«Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса. Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед», - говорится в сообщении.

