26 декабря 2025, пятница
  • 26.12.2025, 2:59
В США заявили о переброске еще пяти самолетов в район Карибского моря

Для спецопераций.

США перебросили в Пуэрто-Рико еще пять самолетов, которые можно задействовать при проведении спецопераций. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

«Эти самолеты действуют из аэропорта Рафаэль Эрнандес в городе Агуадилья и с базы ВМС «Рузвельт-Роудс» в городе Сейба — двух ключевых баз для поддержки операций США в Карибском море», — говорится в материале.

По данным издания, в район Карибского моря перебросили военно-транспортные самолеты MC-130J Commando II. Эти воздушные судна используются для скрытных операций при плохой видимости, следует из материала.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее».

