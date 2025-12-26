закрыть
26 декабря 2025, пятница, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко терпит провал за провалом

4
  • 26.12.2025, 9:09
  • 5,270
Лукашенко терпит провал за провалом

Шесть обещаний, которые оказались ложью в уходящем году.

В конце года «Салідарнасць» перечисляет пункты повестки руководства страны на 2025-й, которые должны были стать «достижениями». Что получилось на практике?

«С новой Конституцией я уже с вами «президентом» работать не буду»

С августа 2020 года Александр Лукашенко много раз обещал, что в следующий раз на «президентские выборы» свою кандидатуру выдвигать не будет. Например, правитель говорил:

— Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами «президентом» работать не буду.

Конституционную реформу провели, а Лукашенко свое обещание не выполнил. Выборы в январе 2025 года прошли в режиме спецоперации: в условиях репрессий и запугивания общества правитель пошел на седьмой срок.

Рост ВВП до $100 миллиардов, чтобы «иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности»

В 2018-м Лукашенко сказал:

— В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения «хоть бы дожить до 2025 года» неприемлемы.

На носу 2026-й, а ВВП Беларуси как находился на уровне 75-76 миллиарда долларов, так там и остается.

Рост экономики в 2025-м на 4,1%

Провал не только по итогам пятилетки, но и конкретно в уходящем году. Власти планировали рост ВВП по итогам 2025-го на 4,1%, а после одиннадцати месяцев есть всего 1,3%.

Не выполнены планы и по инфляции: закладывали не более 5%, пока уже около 7%.

«Тихо, спокойно и обязательно стабильно»

В начале года правитель заявил:

– 2025 год – год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно.

На практике Беларусь в уходящем году вновь стала центом нестабильности в регионе: закрытие границы с Польшей, закрытие границы с Литвой, массовые репрессии и дронопад (только в Брестской области минимум 42 случая обнаружения беспилотников и их частей).

Рост зарплаты медиков до 150%, а учителей – до 100% от средней по стране

Об этом власти много говорили в предыдущем году. Министр финансов Юрий Селиверстов заявлял конкретно: средняя зарплата врачей к 2025-му должна составить 150% к средней по экономике, учителей – 100%.

Обещания раздавали накануне «президентских выборов», а как обстоят дела на конец этого года?

По данным Белстата, средняя зарплата в сентябре составила 2 746 рубля. У учителей – 2 440. Данные по зарплате медиков разнятся, но там на данный момент уровнем в 150% от средней по стране и не пахнет.

Выход на серийное производство беларуских электромобилей

В 2022-м вице-премьер Николай Снопков говорил, что в Беларуси к 2025 году «должны максимально освоить комплектную базу собственного электроавтомобиля». В начале 2024-го Лукашенко потребовал выход на серийное производство белорусских электромобилей в 2025-м.

Проект «белорусский электромобиль» как пример для вертикальщиков по выстраиванию успешной карьеры

Но в уходящем году гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский заявил, что слишком дорого и «экономически нецелесообразно». Вместо электромобиля получили уголовные дела, инициированные Комитетом госконтроля против представителей Академии наук.

Очередной провал власти на фоне отсутствия каких-либо заметных успехов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип