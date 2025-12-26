Лукашенко терпит провал за провалом

Лукашенко терпит провал за провалом4
- 26.12.2025, 9:09
- 5,270
Шесть обещаний, которые оказались ложью в уходящем году.
В конце года «Салідарнасць» перечисляет пункты повестки руководства страны на 2025-й, которые должны были стать «достижениями». Что получилось на практике?
«С новой Конституцией я уже с вами «президентом» работать не буду»
С августа 2020 года Александр Лукашенко много раз обещал, что в следующий раз на «президентские выборы» свою кандидатуру выдвигать не будет. Например, правитель говорил:
— Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами «президентом» работать не буду.
Конституционную реформу провели, а Лукашенко свое обещание не выполнил. Выборы в январе 2025 года прошли в режиме спецоперации: в условиях репрессий и запугивания общества правитель пошел на седьмой срок.
Рост ВВП до $100 миллиардов, чтобы «иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности»
В 2018-м Лукашенко сказал:
— В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения «хоть бы дожить до 2025 года» неприемлемы.
На носу 2026-й, а ВВП Беларуси как находился на уровне 75-76 миллиарда долларов, так там и остается.
Рост экономики в 2025-м на 4,1%
Провал не только по итогам пятилетки, но и конкретно в уходящем году. Власти планировали рост ВВП по итогам 2025-го на 4,1%, а после одиннадцати месяцев есть всего 1,3%.
Не выполнены планы и по инфляции: закладывали не более 5%, пока уже около 7%.
«Тихо, спокойно и обязательно стабильно»
В начале года правитель заявил:
– 2025 год – год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно.
На практике Беларусь в уходящем году вновь стала центом нестабильности в регионе: закрытие границы с Польшей, закрытие границы с Литвой, массовые репрессии и дронопад (только в Брестской области минимум 42 случая обнаружения беспилотников и их частей).
Рост зарплаты медиков до 150%, а учителей – до 100% от средней по стране
Об этом власти много говорили в предыдущем году. Министр финансов Юрий Селиверстов заявлял конкретно: средняя зарплата врачей к 2025-му должна составить 150% к средней по экономике, учителей – 100%.
Обещания раздавали накануне «президентских выборов», а как обстоят дела на конец этого года?
По данным Белстата, средняя зарплата в сентябре составила 2 746 рубля. У учителей – 2 440. Данные по зарплате медиков разнятся, но там на данный момент уровнем в 150% от средней по стране и не пахнет.
Выход на серийное производство беларуских электромобилей
В 2022-м вице-премьер Николай Снопков говорил, что в Беларуси к 2025 году «должны максимально освоить комплектную базу собственного электроавтомобиля». В начале 2024-го Лукашенко потребовал выход на серийное производство белорусских электромобилей в 2025-м.
Проект «белорусский электромобиль» как пример для вертикальщиков по выстраиванию успешной карьеры
Но в уходящем году гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский заявил, что слишком дорого и «экономически нецелесообразно». Вместо электромобиля получили уголовные дела, инициированные Комитетом госконтроля против представителей Академии наук.
Очередной провал власти на фоне отсутствия каких-либо заметных успехов.