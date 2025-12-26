Украинские пограничники ликвидировали танк и мотоколонну россиян на Торецком направлении 26.12.2025, 9:23

Разгром врага показали на видео.

В предпраздничные дни пограничники-пилоты БпЛА подразделения «Феникс» остановили очередной комбинированный штурм российских войск на Торецком направлении. Украинские бойцы уничтожили несколько единиц тяжелой бронетехники, ликвидировали танк и мотоколонну противника. Событие произошло во время активных боевых действий на востоке Украины.

Информацию о бое обнародовало пограничное подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» в своем официальном паблике. Вместе с сообщением военные опубликовали видео поражения вражеских целей, зафиксированное с дронов. В заметке указано, что атака врага была остановлена благодаря точной работе операторов БпЛА.

Удар с воздуха

По данным подразделения, противник пытался прорвать оборону, используя одновременно бронетехнику и мотоциклы. Такой формат штурма российские войска применяют все чаще, надеясь на скорость и массовость. Но на этот раз, как говорят сами пограничники, замысел не сработал. Дроны обнаружили цели еще на подходах, после чего по ним нанесли удары.

Прежде всего был поражен танк, который прикрывал продвижение штурмовых групп. После этого операторы БпЛА сосредоточились на мотоколонне, которая двигалась по открытой местности. В результате технику и живую силу противника уничтожили, а попытка наступления захлебнулась. Видео показывает точные попадания и последствия ударов.

