Путин и Трамп: конфликт выглядит неизбежным

  • Виталий Портников, Vilni-media
  • 26.12.2025, 9:27
Виталий Портников

Осталось только узнать, как президент США отреагирует на коварство Кремля.

Появление Путина с многочасовыми ответами на вопросы журналистов и «обычных россиян» во время «прямой линии» вновь продемонстрировали, что российский президент продолжает жить войной и не собирается ее заканчивать.

Даже на этой прямой линии россияне спрашивали у Путина, почему все время их телевидение говорит об Украине, а не о России. И Путин согласился, что нужно завершать. Но вот только непонятно что – война или пропаганда.

Но меня во время этой встречи с журналистами интересовал совсем другой вопрос: на что же рассчитывают в Соединенных Штатах, когда надеются «вывести» российского президента на какое-то мирное соглашение? Ведь до сих пор ни в высказываниях Путина, ни в комментариях других российских чиновников не было замечено даже намека на готовность завершить войну. Да, о капитуляции говорили. Европе войной угрожали. Но ведь это совсем не мир. Даже когда речь зашла об украинских выборах – а Путин все время говорит о «нелегитимности» украинского президента – российский президент обещал подумать, может на один день – день выборов – прекратить обстрелы Украины. То есть, как видим, в каких-то реальных выборах в соседней стране Путин не заинтересован. А в капитуляции и «освобождении русских земель» – заинтересованный. И этого не скрывает.

Да, я могу представить, что в неформальном общении со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером Путин не разговаривает лозунгами. Он как опытный чекист и манипулятор может говорить с американскими собеседниками о том, что они желают услышать. Сейчас мы уже знаем, что Путин сам искал контакты с Виткоффом и даже подключил к посредничеству саудовского принца Мухаммеда. Почему именно Виткофф? Возможно, именно потому, что российский президент понял, как и о чем говорить с этим давним товарищем Дональда Трампа и как получить контакт с самим Трампом не с помощью очередного чиновника, а именно при содействии доверенного лица?

Итак, о чем Путин может часами говорить со своими американскими гостями? О войне? Конечно, нет. Об экономике. Путин способен рисовать перед Виткоффом и Кушнером убедительно картины экономического сотрудничества. После войны. Но так война начинает выглядеть только неприятными обстоятельствами, мешающими этому сотрудничеству перейти. И начинается давление уже не на Россию, а на Украину, которая своим «упрямством» мешает перейти к увлекательным сделкам. А вот не было бы такого «упрямства» – не было проблем.

Это хороший расчет, но если посмотреть реально: а чего Путин достиг? Разве ему удалось остановить санкции против своих главных «кошельков» - «Лукойла» и «Роснефти"? Нет, не удалось. Санкции введены и уже действуют, что вынуждает ограничить объемы закупки и переработки российской нефти даже в таких странах, как Китай и Индия.

Разве Путину удалось предотвратить выделение европейских денег для Украины. Да, окончательную конфискацию российских активов на европейских счетах он предотвратил – и в этом был, очевидно, заинтересован сам Дональд Трамп, почему-то убежден, что конфискация российских активов будет мешать реализации его мирного плана. Но европейцы решили выделить свои деньги, что лишило Москву надежд, что украинская экономика разрушится в следующем году.

День, который продемонстрирует нежелание Путина соглашаться на мир, обязательно придет, как бы российский президент не тянул время. Да, и он, и Трамп желают появления полноценного мирного соглашения. Но вот только Трамп стремится, чтобы она появилась как можно быстрее, а Путин готов тянуть время, ну, скажем, до января 2029 года, до последнего дня Трампа в Овальном кабинете.

Поэтому конфликт выглядит неизбежным. Осталось только узнать, как отреагирует на крушение своих иллюзий и коварство Путина сам Трамп.

