Американец на Рождество выиграл в лотерею один из крупнейших джекпотов в истории
- 26.12.2025, 9:29
Речь идет о 1,8 миллиарда долларов.
Игрок в лотерею Powerball из штата Арканзас сорвал джекпот в размере 1,817 миллиарда долларов в рождественский сочельник. Это стало вторым по величине лотерейным призом, который когда-либо выигрывали в США, сообщает Би-би-си.
Счастливый билет, который стоил всего 2 доллара, полностью совпал со всеми шестью выпавшими номерами: 4, 25, 31, 52, 59 и красным шаром Powerball с номером 19. Шансы на такой успех были микроскопическими — 1 к 292,2 млн.
Имя победителя пока не разглашается. Теперь перед счастливчиком стоит сложный выбор: он может получать полную сумму выигрыша частями в течение 29 лет или забрать деньги сразу. Большинство победителей выбирают второй вариант, однако в таком случае сумма выплаты значительно уменьшается — «на руки» выдадут лишь 834,9 миллиона долларов. Кроме того, с этой суммы придется заплатить федеральный налог (от 24% до 37%), а также, скорее всего, налог штата.
Это лишь второй случай в истории, когда джекпот Powerball выигрывают в Арканзасе. Абсолютный рекорд пока принадлежит жителю Калифорнии, который в 2022 году выиграл 2,04 миллиарда долларов.