Соловьев выдал такое, что всему Кремлю стало неловко

26.12.2025, 9:41

Пропагандисту Владимиру Соловьеву удалось достичь, казалось бы, невозможного. Его презирают и ненавидят не только люди демократических взглядов и противники войны, но и многие идейные Zетники, провоенные блогеры и прочие чокнутые «турбопатриоты», десятилетиями искренне топившие за «империю» и войну.

А теперь разочаровавшиеся в «идущей по плану» от «Киева за три дня» до «мясных штурмов» Покровска, многократно взятого на бумаге Купянска и «освобожденного» Северска (до которого 12 км от Лисичанска ВС РФ шли 41 месяц).

И дело тут не только во внутривидовой борьбе за финансовые потоки (из госбюджета и от «добросборов"), которые Соловьев активно перехватывает, пользуюсь админресурсом.

Дело в абсолютном лицемерии целиком лживого (даже по меркам путинского царства) флюгера, в разные времена поющего за деньги о том, что являлось провластным политическим трендом. Порой это шло и вразрез с тем, к чему в 90-е и нулевые призывали Кремль нынешние патриоты-маргиналы - к войне с Западом, восстановлению империи и репрессиям, автократии.

Интернет все помнит - от его критики разгрома НТВ в 2001-м до вопроса «А зачем вам Крым?» в 2013-м.

Но за последнее время (особенно с «болотных протестов» и «крымской весны» до «24 февраля») Соловьев разошелся так, что побежал впереди этого маргинального паровоза, игнорируя реальность (как и сам Путин). А все эти имперцы, националисты, возрождатели СССР и прочие антизападники, чьи пещерные лозунги в какой-то момент Кремль поднял на щит (ради сохранения власти «великого геополитика), вдруг оказались расходным материалом или обслугой, которой никто не давал права задавать царю и «великим полководцам» неудобные вопросы, «дискредитируя» ими СВО.

Мафиозное некомпетентное и репрессивное государство указало им место. В фаворе же оказались такие двуличные перевертыши, как Соловьев, Симоньян, Караганов, Никонов, Лукьянов. И поднятые с мутного днища безумцы, вроде Дугина и Проханова, несущие ту же фашистскую дичь, но теперь с широких трибун и без критики Путина и системы.

Обидно, да? Но закономерно, «лишние люди».

Недавно Соловьев между призывами к геноциду украинцев, уничтожению их городов и нанесению ядерных ударов по столицам Европы включил еще одну пластинку - стал обвинять в проблемах на фронте не только часть Z-сообщества, мешающего его кровавому лжебизнесу, но и плохой российский народ. Тот, мол, в отличие от начальства не участвует в войне, как один (из-за чего СВО скоро превзойдет по времени ВОВ). И для взбадривания народца предложил возродить СМЕРШ!.

Ну не кусать же руку дающего (главковерха, коррумпированных генералов или «мясников» вроде «полковников пузиков"). А на кого еще, если попытка напрыгнуть на кадыровцев привела к тому, что пришлось извиняться перед «тик-токерами» Алаудинова.

А вчера в Кремле, где Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, пропагандист выдал такое, что (судя по лицам) некую сиюминутную неловкость испытали даже «великий геополитик» и его нукеры. Лизнул, так лизнул!

«Война вернула смысл моему поколению!»

Спасибо, отец родной! А то ведь поколению Соловьева уже стало казаться, что «родины больше нет», пока не началась СВО! (оба его совершеннолетних сына, понятно, не на фронте).

Остается поздравить кровожадных имперцев и туповатых обывателей, рассчитывавших, что Соловьев и Ко ограничатся призывами истребить лишь «вечные два процента дерьма, которые считают, что они здесь власть» (как пропагандист в 2017-м обозвал протестующих в Москве). Нет, они уже занялись первыми, а потом придут и за вторыми, которые «политикой не интересуются».

А Соловьев продолжит зарабатывать на этом: пиариться на постановочных поездках якобы на ЛБС. Истерить в студиях, исторгая из себя ложь, ненависть, ксенофобию, войну и призывы к массовым убийствам. Предъявлять плебсу и «конкурирующим Z-фирмам», что за четыре года так и не взяты Краматорск-Славянск. И что надо готовиться к взятию Берлина, Парижа и прочее..

В чем ни Соловьев, ни двое других его сыновей 13 и 15 лет, ни прочие дети «элитки» принимать участия не будут.

