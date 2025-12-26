закрыть
26 декабря 2025, пятница, 10:05
В Рождество США ударили по «Исламскому государству» в Нигерии: новые подробности

  • 26.12.2025, 9:49
В Рождество США ударили по «Исламскому государству» в Нигерии: новые подробности

Глава Пентагона заявил, что «продолжение следует».

США 25 декабря нанесли удар по объектам группировки «Исламское государство» на северо-западе Нигерии по запросу правительства этой страны, об этом сообщили президент США Дональд Трамп и американские военные. По их утверждению, боевики целенаправленно атаковали христианское население региона, пишет Reuters.

«Сегодня вечером, по моему распоряжению как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористическим отбросам ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которые нацеливались на мирных христиан и жестоко убивали их — в масштабах, невиданных уже много лет, а то и столетий», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Командование Вооруженных сил США в Африке (AFRICOM) сообщило, что удар был нанесен в штате Сокото в координации с нигерийскими властями и привел к гибели нескольких боевиков ИГИЛ. В более раннем заявлении, опубликованном в X, AFRICOM указывало, что операция проводилась по прямому запросу Нигерии, однако позднее этот пост был удален.

Удар последовал на фоне заявлений Трампа, сделанных в конце октября, когда он начал предупреждать об «экзистенциальной угрозе» христианству в Нигерии и даже пригрозил военным вмешательством США. По его словам, нигерийские власти якобы не справляются с защитой христианских общин от насилия.

Ранее агентство Reuters сообщало, что с конца ноября Соединенные Штаты проводили разведывательные авиаполеты над значительными территориями Нигерии, собирая разведданные.

Министерство иностранных дел Нигерии заявило, что удар стал частью продолжающегося сотрудничества в сфере безопасности между Абуджей и Вашингтоном. Оно включает обмен разведывательной информацией и стратегическую координацию действий против вооруженных экстремистских группировок.

«Это сотрудничество уже привело к точечным авиаударам по террористическим целям на северо-западе Нигерии», — говорится в сообщении нигерийского МИД в X.

Пентагон опубликовал видео, на котором видно, как с военного корабля был выпущен как минимум один боеприпас. Представитель Минобороны США уточнил, что целью удара стали несколько боевиков, находившихся в известных лагерях ИГИЛ.

Министр обороны США Пит Хегсет поблагодарил правительство Нигерии за поддержку и сотрудничество и добавил в X короткую, но недвусмысленную фразу: «Продолжение следует».

Население Нигерии примерно поровну разделено между мусульманами, проживающими преимущественно на севере, и христианами, сосредоточенными в основном на юге.

