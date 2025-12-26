закрыть
Сохранит праздничное настроение: раскрыт секрет главного новогоднего фрукта

  • 26.12.2025, 9:58
Сколько их можно есть в день?

Мандарины — символ новогодних праздников. Однако врачи отмечают, что переедание мандаринов имеет негативные последствия как для веса, так и для здоровья, пишет ТСН.

Мандарины — источник витамина С. В 100 г (1-1,5 мандарина) содержится примерно 44% суточной нормы витамина. Фрукт также содержит витамины А, К, Е, группы В, но их количество значительно меньше. Кроме того, мандарины богаты минералами. Среди них лидером является калий (5% дневной нормы), снижающий отеки и артериальное давление. Также мандарины содержат в меньшем количестве магний, железо, фосфор, кальций и натрий.

Научно обоснованная норма

Диетологи советуют 2-4 средних мандарина в день как безопасную порцию для здорового взрослого человека. Этого достаточно для поддержания иммунитета и получения клетчатки без чрезмерного потребления сахара.

Для детей или людей с диабетом норма может быть меньше, в зависимости от общего суточного количества фруктов и сахара.

Важно сочетать их с белками, жирами и другими фруктами во избежание резких скачков сахара в крови.

Полезные советы

Ешьте мандарины как перекус или десерт после основного приема пищи — так сахар будет усваиваться медленнее

Не заменяйте ими полноценное питание — даже вкусные цитрусовые не дадут всех необходимых нутриентов

Сочетайте с орехами или йогуртом — это сбалансирует энергетический эффект.

