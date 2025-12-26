закрыть
26 декабря 2025, пятница, 10:57
Реально ли закупиться к Новому году за 15 минут?

  • 26.12.2025, 10:50
Реально ли закупиться к Новому году за 15 минут?

В Беларуси провели уникальный эксперимент.

Журналисты Onlíner решили бросить вызов ежегодным очередям в супермаркетах накануне Нового года и проверить, можно ли за 15 минут купить всю еду для праздничного стола.

Суть эксперимента проста: отправляем две совершенно разные семьи в магазин и ждем их на выходе с таймером на 15 минут. Их задача — закупить все продукты для новогоднего стола, уложиться в тайминг и не поссориться из-за салатов или горячего.

Давайте познакомимся с героями эксперимента.

Виктория и Константин, им 50 и 51 год — из них 28 лет живут в браке. Виктория работает мастером по педикюру, ее муж — инженер. Десять лет назад семья решила переехать за город и теперь каждый день ездит на работу в столицу — говорят, не очень удобно, но загородная свобода и свежий воздух того стоят. Наши собеседники держат свое небольшое хозяйство — бройлеров, кур-несушек и перепелов. А еще с ними живут три собаки, две кошки и кот — всех подобрали с улицы. Взрослый сын со своей семьей живет в Минске, но в праздник планирует присоединиться к родителям.

— Многие хотят приехать на Новый год к нам: у нас и терраса, и шашлыки, и казан. Стараемся всегда отмечать большой компанией: родственники, друзья, сваты. Делаем праздничные блюда: у нас все любят баранину, часто готовим плов или люля-кебабы в казане, утку фаршируем. Оливье я делаю всегда с языком, еще у меня есть фирменное блюдо — яйца, фаршированные лисичками. Буду делать заливной язык: все-таки праздничный стол. Из необычного: люблю «Мимозу» с копченой форелью, а еще на Новый год всегда готовим солянку на огне в казане, — рассказывает Виктория.

Наша вторая пара — Даниил и Анна, им 21 и 20 лет. Молодой человек работает инженером-проектировщиком, а Анна заканчивает учебу на фармацевта. Познакомились ребята три года назад на выходе из метро по пути к студенческой деревне, а полгода назад поженились. Новый год отмечают у родителей, ездят к ним по очереди, в этот раз — на родину Даниила в Борисов.

— С нас будут десерты и «вкусняшки», с родителей — гарниры и горячее. Я буду готовить свой фирменный новогодний чизкейк, — рассказывает парень.

— А я свой фирменный овощной торт с рыбой и крекерами, — добавляет Анна.

— Кстати, хороший способ сэкономить время: попросить, чтобы каждый гость приходил со своим блюдом, — отмечает «домашний» шеф-повар Кирилл Борода. Сегодня он будет профессиональным взглядом оценивать закупку наших героев.

Тайминг в 15 минут Кирилл оценивает как экстремальный — у него обычно закупка занимает 30—40 минут только в магазине, плюс — поход на рынок.

Между корзинами и тележками обе пары, ни секунды не сомневаясь, выбирают второй вариант. Быстро решают, кто у руля, улыбаются и, кажется, слегка волнуются. Жмем на таймере старт — и они бегут вглубь торгового зала. Это не фигура речи — примерно так выглядят люди, которые оказались в магазине за десять минут до его закрытия.

Обе семьи быстро растворяются среди товаров и других покупателей. А пока устраиваем с шеф-поваром полезный гастрономический блиц:

— Как закупаться перед Новым годом, чтобы не стоять в очередях?

— Можно начать заранее: любые сыры, колбасы, консервацию, картошку-морковку можно купить за две недели до. В последний момент — мясо и рыбу, то есть те продукты, которые мы всегда хотим видеть на столе свежими.

— В типичных новогодних салатах часто много майонеза. Чем можно его безболезненно заменить?

— Я бы не демонизировал майонез, вопрос в его количестве. Если на полкилограмма салата 200 граммов майонеза — конечно, это кошмар. Но если использовали примерно 50 граммов — это не страшно. Тут вопрос исключительно грамотного потребления продукта.

— Курицу зимой часто запекают с апельсинами, а потом в ней появляется горечь. Что не так?

— Горький вкус дает цедра, которая остается на апельсине. Правильный вариант: сделать сначала маринад на основе сока, замариновать курицу в течение, скажем, ночи, а потом запечь и по желанию добавить красивые дольки апельсина за 5—10 минут до конца запекания. Классический рецепт такого маринада: чуть подогреть апельсиновый сок, добавить в него розмарин, чеснок, черный перец и соль. Охладить и потом в него поместить курицу.

— В какой момент стоит перестать есть «прошлогодние» салаты?

— Если отвечать с точки зрения потребителя, я бы советовал ориентироваться на органолептические свойства — вкус и запах. А микробиолог вам бы сказал: срок реализации — максимум 6 часов. На практике люди едят и вчерашние, и позавчерашние салаты — и у многих все нормально.

— Как относитесь к такому варианту сервировки, когда из еды выкладывают символ года?

— Меня это всегда восхищает. Да, иногда выглядит странновато, но впечатление производит на всех.

Тем временем другие покупатели в магазине и не подозревают, что у наших героев счет уже идет на минуты. Вот мужчина задумчиво вертит в руках банку икры за 70 рублей, молодая пара возле полки со специями решает, нужен ли им шалфей. Еще один мужчина накладывает полпакета квашеной капусты, а чуть дальше женщина рассматривает хурму в попытках понять, «вяжет» ли фрукт. В некоторых корзинах людей, путешествующих по залу, можно заметить продукты, которые дома наверняка получат инструкцию «Не трогай, это на Новый год».

Успели ли герои закупиться?

Слышен настойчивый писк таймера — время вышло. На финишной точке возле первой кассы спокойно стоят Виктория и Константин. Определенно, гонку со временем они выиграли — правда пока не знаем, насколько подходящие продукты оказались в тележке.

— Мы просто сразу знаем, что с этой корзиной будем делать, поэтому у нас получилось быстро и четко, — объясняют свой подход супруги.

Спустя 2 минуты подбегают Даниил и Анна — и в их корзине визуально покупок больше.

Просим шеф-повара прокомментировать «улов».

Первое, на что он обращает внимание: закупка в целом удалась, и она соответствует целям каждой из пар. Вопрос в отдельных ингредиентах: есть как удачные находки, так и моменты, которые можно улучшить.

— Багет — удобно, можно сразу нарезать, подходит и для брускетт, и для бутербродов. Яйца и творог пойдут на чизкейк — оригинальный рецепт предполагает крем-чиз, но у молодого человека свой рецепт, так что критиковать его нет смысла. Хочу обратить внимание на томаты: я бы выбрал более сочные, но если человеку важна плотная текстура, то почему бы и нет.

Шеф продолжает перебирать корзину, в ней мелькают печенье для чизкейка, крабовые палочки, колбасы для нарезки, чеснок, хурма.

— Хурму выбирайте насыщенную по цвету, это, кстати, касается всех фруктов и овощей. Могу дать пару полезных советов по луку: если добавляете его в салат, используйте ялтинский красный или белый — он гораздо слаще и не такой жесткий. Еще можно замочить в теплой кипяченой воде, тогда уйдет резкость.

Переходим к корзине второй семьи: сразу в глаза бросаются точно такой же багет и ананас, а дальше — много различий.

Тут и язык, баклажаны, черри и сыр для салата, креветки на коктейльный салат в креманках. Картошку, лук и морковку, говорят, не брали — дома есть свои, с огорода.

— Здесь уже видно, что люди хорошо знают свои предпочтения, — улыбается шеф-повар.

Внимание шефа Кирилла привлекают мандарины: он бы выбрал другие, конкретно эти — кислый сорт. Но здесь кому какой нравится.

— Для чего брали стейк?

— У нас есть мангальная зона, многое жарим на огне — этим муж занимается, — объясняет Виктория.

— По стейкам тоже вопрос предпочтений, но, если делаете в первый раз, этот я бы не рекомендовал: в центре отруба не волокна, которые отвечают за мраморность, а жилы — кусок будет твердоватый. С другой стороны, есть кость — это бонус: там есть костный мозг, который даст приятный аромат.

В корзине находим еще и мясо для шашлыка.

— Профессионалы всегда рекомендуют брать шею: она имеет больше всего жировых волокон, жир топится и придает мясу более нежный вкус и насыщенный аромат. Но в последнее время любители начинают экспериментировать с разными частями — и знаете, если лопатку предварительно замариновать, она тоже прекрасно подойдет. Там будет меньше жира и больше мяса, многие предпочитают именно такой формат, — рассказывает шеф-повар Кирилл.

Проходим на кассу, чтобы узнать финансовую сторону закупки.

Корзина Даниила и Анны обошлась в 259,41 рубля.

«Улов» Виктории и Константина оказался немного дороже — 288,01 рубля.

Если в опросе выше вы голосовали за семью со стажем — поздравляем, ваша интуиция сработала на ура.

Обычно в таких ситуациях говорят «Победила дружба», но в случае с нашими героями — скорее, командная работа, знание предпочтений своей семьи и близких и некоторая подготовленность: все же «подопытные» в общих чертах знали об эксперименте.

Как накрыть новогодний стол и не устать к бою курантов?

Главный враг отличного и радующего праздничного застолья — усталость и потеря времени. Еще порой бывает ощущение «каждый год едим одно и то же», с которым люди пытаются справиться новыми рецептами. В итоге уходит еще больше сил, да и результат не всегда получается классным с первого раза. Но, по словам «домашнего» шеф-повара Кирилла Бороды, есть способы упростить себе жизнь 30 и 31 декабря.

Первое, что он советует, — отказаться от сложных рецептов, рассчитанных на долгую подготовку со множеством этапов. Хорошо подойдет подход Восточного Средиземноморья и стол в стиле мезе. В этом методе подачи еды используется множество маленьких овощных, мясных или рыбных закусок, которые подаются на отдельных тарелках. Их можно есть по отдельности или по-разному сочетать между собой — вкус получается интересным и богатым, а стол будет выглядеть заполненным и праздничным.

— В роли горячего рекомендую использовать рецепты в стиле One Pan, их можно так и гуглить — one pan recipes. Это рецепты, в которых вы сбрасываете несколько ингредиентов в один противень или сковородку — и через 30—40 минут получаете готовое блюдо на стол.

Следующий совет: воспользоваться услугами магазинов по нарезке мяса или колбас на слайсере и обратить внимание на уже готовые полуфабрикаты или продукцию, которая изначально в закусочном формате — например, мини-колбаски и сыры. В таком случае исчезает этап обработки купленного, еду можно сразу выложить на тарелку. Да и в ходе застолья не нужно отвлекаться на то, чтобы нарезать еще.

— Оптимизировать процесс поможет и разделение обязанностей. Даже если за праздничный стол в семье отвечает кто-то один, остальных можно попросить закупить продукты, почистить овощи или помыть посуду, расставить тарелки.

Также шеф советует составить план всех действий непосредственно перед готовкой — это должно сэкономить много времени.

Логика такая: начать с позиций, которые готовятся дольше всего, а закончить теми, что можно собрать за пару минут. По готовке каждого отдельного блюда оптимальный процесс такой: сначала подготовить все необходимые ингредиенты, а потом приступать к сборке блюда. Часто время теряется именно в ситуациях «забыли добавить чеснок», «ой, закончился майонез, нужно пойти и достать новую пачку».

Еще многие недооценивают атмосферу готовки — важно создать комфортную для себя. С любимой музыкой или интересным подкастом на фоне погоня за главным дедлайном года будет приятнее.

Напоследок Кирилл дал совет домашним кулинарам, которым хочется новизны. Удачное поле для экспериментов — это не неизвестные рецепты из интернета, а любимые, которые удается делать «с закрытыми глазами».

— Попробуйте внести в них что-то новое: поиграть с текстурой, поэкспериментировать с соусами и заправками, добавить какие-то яркие вкусовые акценты с новыми ингредиентами, травами или специями.

Например, в приготовлении оливье, винегрета или похожего по принципу салата есть неочевидный лайфхак: нужно нарезать овощи сырыми, а потом запечь на противне в духовке — тогда у них будет красивая ровная форма и более насыщенный вкус. Попробуйте!

