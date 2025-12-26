закрыть
26 декабря 2025, пятница, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин попал в ловушку после публикации разговоров с Бушем

3
  • Леонид Невзлин
  • 26.12.2025, 10:16
  • 3,818
Путин попал в ловушку после публикации разговоров с Бушем
Леонид Невзлин

Фантастическая близорукость.

В США опубликованы несколько стенограмм разговоров Владимира Путина с Джорджем Бушем-младшим за период с 2001 по 2008 год. Эти разговоры, первый из которых состоялся почти 25 лет назад, показывают: Путин уже тогда был зациклен на идеях имперского реванша и прямо артикулировал их в беседах с мировыми лидерами.

В 2001 году он говорил Бушу: «Россияне добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории — неслыханно. Украина, часть России на протяжении веков, была отдана. Казахстан — отдан. Кавказ — тоже. Это трудно представить, и все это сделали партийные начальники», добавляя, что после распада советской империи обманутыми чувствуют себя и «народ», и «элиты».

А на встрече в Сочи в 2008 году — после саммита НАТО в Бухаресте, где обсуждался вопрос Плана действий по членству Украины в альянсе, — Путин прочитал Бушу сокращенную версию своей любимой лекции: «Это искусственная страна, созданная в советское время. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии — это практически вся западная Украина. В 1920–1930-е годы Украина получила территории от России — это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине…

Это создает угрозу размещения военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает для нас неопределенности и угрозы. И, опираясь на антинатовские силы в Украине, Россия работала бы над лишением НАТО возможности расширения. Россия постоянно создавала бы там проблемы. Зачем? В чем смысл членства Украины в НАТО? Какую выгоду это дает НАТО и США? Причина может быть только одна — закрепить статус Украины как части западного мира. Я не считаю эту логику правильной».

Далее Путин перешел к пространному объяснению, почему членом НАТО не должна стать Грузия: «Они считают, что под зонтиком НАТО смогут восстановить свою территориальную целостность. Это правильный путь — распространять военный зонтик НАТО и позволять им начинать военные операции в Абхазии и Южной Осетии? Там начнется партизанская война, как в Афганистане». Через несколько месяцев после этого разговора Россия начнет войну против Грузии.

Навязчивая идея восстановления империи преследует Путина десятилетиями: каждый новый западный лидер выслушивал — и продолжает выслушивать — эти одни и те же бредни. Уже тогда было лишь вопросом времени, когда слова превратятся в войны и геноцидные практики, которые сегодня реализуются против Украины. Но Запад снова и снова предпочитал политику умиротворения Москвы. Фантастическая близорукость.

Леонид Невзлин, «Телеграм»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип