Путин попал в ловушку после публикации разговоров с Бушем

26.12.2025, 10:16

Леонид Невзлин

Фантастическая близорукость.

В США опубликованы несколько стенограмм разговоров Владимира Путина с Джорджем Бушем-младшим за период с 2001 по 2008 год. Эти разговоры, первый из которых состоялся почти 25 лет назад, показывают: Путин уже тогда был зациклен на идеях имперского реванша и прямо артикулировал их в беседах с мировыми лидерами.

В 2001 году он говорил Бушу: «Россияне добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории — неслыханно. Украина, часть России на протяжении веков, была отдана. Казахстан — отдан. Кавказ — тоже. Это трудно представить, и все это сделали партийные начальники», добавляя, что после распада советской империи обманутыми чувствуют себя и «народ», и «элиты».

А на встрече в Сочи в 2008 году — после саммита НАТО в Бухаресте, где обсуждался вопрос Плана действий по членству Украины в альянсе, — Путин прочитал Бушу сокращенную версию своей любимой лекции: «Это искусственная страна, созданная в советское время. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии — это практически вся западная Украина. В 1920–1930-е годы Украина получила территории от России — это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине…

Это создает угрозу размещения военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает для нас неопределенности и угрозы. И, опираясь на антинатовские силы в Украине, Россия работала бы над лишением НАТО возможности расширения. Россия постоянно создавала бы там проблемы. Зачем? В чем смысл членства Украины в НАТО? Какую выгоду это дает НАТО и США? Причина может быть только одна — закрепить статус Украины как части западного мира. Я не считаю эту логику правильной».

Далее Путин перешел к пространному объяснению, почему членом НАТО не должна стать Грузия: «Они считают, что под зонтиком НАТО смогут восстановить свою территориальную целостность. Это правильный путь — распространять военный зонтик НАТО и позволять им начинать военные операции в Абхазии и Южной Осетии? Там начнется партизанская война, как в Афганистане». Через несколько месяцев после этого разговора Россия начнет войну против Грузии.

Навязчивая идея восстановления империи преследует Путина десятилетиями: каждый новый западный лидер выслушивал — и продолжает выслушивать — эти одни и те же бредни. Уже тогда было лишь вопросом времени, когда слова превратятся в войны и геноцидные практики, которые сегодня реализуются против Украины. Но Запад снова и снова предпочитал политику умиротворения Москвы. Фантастическая близорукость.

Леонид Невзлин, «Телеграм»

