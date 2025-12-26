«Даже Новый год он отмечал с собаками» 26.12.2025, 10:21

Случай в Молодечненском районе получил неожиданное продолжение.

Случай в деревне Молодечненского района, где в окружении десятка собак в доме было найдено тело мужчины с обезображенным лицом, получил неожиданное продолжение. С редакцией Onlíner связалась Марина и рассказала, что знала погибшего — Славу Э. Оказалось, что за этим случаем стоит невероятная, трогательная и в то же время трагичная история человека с большим сердцем. «Этим летом я помогала Вячеславу Робертовичу восстановить паспорт: он потерял его 25 лет назад, и все это время был без документов и числился умершим», — с огромным сожалением в голосе говорит читательница. По ее словам, Слава прошел сложную бюрократическую процедуру, чтобы подтвердить и восстановить свою личность. В процессе оформления документов он впервые за четверть века увиделся с родным братом. Если бы не трагедия, уже к новогодним праздникам Слава получил бы долгожданный паспорт. Как он оказался в том доме и причем здесь собаки?

Хозяйка дома, где нашли Славу: «Даже Новый год он отмечал с собаками»

Интеллигентного мужчину, который летом 2024 года поселился в доме Ани и Димы (имена изменены по просьбе героев), местные знали только по имени. Слава приехал с тремя собаками и дважды в день, что бы ни случилось и какой бы ни была погода, их можно было заметить на проселочной дороге, идущей вдоль поля.

— Он говорил «мои собачки» или просто называл их «серая», «худая», — рассказывает Анна. — Эти собаки были смыслом его жизни. Мы, в общем-то, на этой теме и сошлись — я тоже очень люблю животных.

Анна познакомилась со Славой летом 2024-го — ехали в электричке «Минск — Молодечно» и разговорились. Оказалось, мужчина подыскивал себе дом в деревне, «потому что снять жилье с тремя собаками было очень сложно».

— Слава выглядел как типичный интеллигент, держался скромно. По разговору было понятно, что это человек с высшим образованием, очень порядочный, — вспоминает первую с ним встречу Анна. — Однажды Слава обмолвился, что работал фотографом, жил какое-то время в Польше. И когда он спросил, не сдает ли у нас в деревне кто-то дом, я предложила ему временно пожить в нашем втором доме — он пустовал и в будущем планировался под снос. Там было чистенько, стояли железные кровати, была рабочая печка. Через какое-то время Слава приехал, посмотрел дом и вскоре переехал в него с тремя собаками. Было видно, что он их очень любит: гулял дважды в день и возил целые сумки еды с Лебяжьего рынка. Ему никто не помогал, это я наверняка знаю.

В общении Слава был сдержанным, всегда обращался ко мне на «вы», и я к нему — тоже. Он мог пошутить, обсудить какую-то хозяйственную тему, огород, собак, но почти никогда не говорил о себе. Было заметно, что эта тема для него по какой-то причине болезненная.

Как-то раз, вспоминает собеседница, в разговоре зашла речь о редких и смешных фамилиях, и Слава впервые озвучил свою.

— И я ее сразу же забыла! И когда случилась беда, я не смогла вспомнить эту фамилию даже для следователей. Уже после осознала, что за все время так и не спросила у Славы паспорт — настолько глубоко ему доверяла.

По словам собеседницы, Слава еще летом сказал ей о том, что наконец-таки нашел себе дом, строит там вольеры для собак и к осени планирует съехать. Именно с того момента, отмечает Анна, у него изменилось настроение.

— Он стал какой-то воодушевленный, начал шутить и чаще улыбаться. К осени, правда, опять стал молчаливым. Спустя время сказал, что переехать не получится, и попросился еще одну зиму пожить в доме. Вот так и остался он у нас зимовать. Думаю, все из-за собак — они были ему семьей. Просто не передать словами, как тепло он к ним относился. Даже прошлый Новый год Слава отказался встречать с нами, сказал: «Буду отмечать со своими собачками».

Трагедия

В последний раз живым Анна видела Славу в четверг, 18 декабря.

— Утром я выпустила своих собак на прогулку и, когда открыла дверь, чтобы впустить их обратно в дом, услышала голос Славы. Он сказал, что приболел, и попросил набрать ему ведро воды из колодца и сделать кипятка в литровую банку. Я сделала ему банку кипятка, положила туда еще лимончика. Отдаю ему, а он и говорит: «Вы аккуратнее, я, наверное, коронавирус подцепил». Предложила вызвать ему скорую, он стал отнекиваться, говорить, что ему уже лучше, только, мол, слабость осталась после температуры. Думаю, он отказывался тогда из-за собак, а я не догадалась. Сейчас я прокручиваю эту ситуацию вновь и вновь и думаю: «Ну почему я, черт побери, не вызвала эту скорую?!»

Еще Слава попросил дров ему порезать. Помню, уточнила у него, потерпит ли это до воскресенья, поскольку в субботу мы собирались бить козу свою старую и у Димы, знала, времени не будет. Обычно мы ему на неделю нарезали дров, он их складывал у себя в доме на кухне, чтобы не ходить за ними по темноте через весь двор. Вот почему мы лишь в воскресенье начали к нему стучаться.

— А в пятницу?

— В пятницу, часов в 6—7 утра, я постучала к нему в окно, спросила, не нужно ли ему чего. Загавкали собаки, но я уверена, что четко услышала его «нет». Мне не могло показаться. Слава в основном коротко отвечал: «сейчас», «подождите», «иду», — мог после следом выйти. И в то утро его ответ меня нисколько не смутил — все было как обычно. На следующий день, в субботу, мы были заняты козой. Утром воскресенья я постучала к нему в окно, хотела сказать, чтобы подготовил место под дрова. Из окна пробивалась полоска света, было видно, что в доме горит электричество, но стучала-стучала-стучала, а Слава не откликался. Было только слышно, как в сенях, у самой двери, лаяли собаки. Это меня насторожило, потому что Слава обычно закрывал их в зале.

По словам Анны, рассмотреть, что происходило в доме, было невозможно: ранее и с ее разрешения Слава изнутри закрыл все окна старыми дверями, объяснив это безопасностью для собак.

— Говорил, переживает, что, когда его нет дома, собаки прыгают на окна и могут пораниться, если разобьют стекло. И только после случившегося я поняла, что он таким образом пытался скрыть, сколько на самом деле у него животных…

Войти в дом из-за собак получилось не сразу: на помощь пришел родной брат мужа собеседницы, и лишь тогда они втроем прошли внутрь. Увиденное, говорит она, их шокировало: Слава лежал на кровати, все его лицо было в крови, вокруг — ужасная обстановка и несчетное количество собак. Отметим, что по фото и видео, распространенным после трагедии в соцсетях, можно было сделать вывод, что помещение было нежилым и там обосновался бомж. Но на деле история оказалась небанальной, а судьба найденного человека — невероятной и трагичной одновременно. И мы к этой теме чуть позже еще вернемся.

— Весной я была в доме — и там был идеальный порядок, но то, что мы увидели в то воскресенье… Это даже сложно описать словами. Мы же думали, что у Славы только три собаки — те, с которыми он приехал и после ежедневно выгуливал. А оказалось, что их там с десяток, а то и больше. И все они, получается, справляли нужду в доме. Как и почему так вышло, не могу сказать. Знаю только одно: Слава был очень чистоплотным человеком. Я же видела, как он убирался в доме, выходил и выливал грязную после мытья пола воду. У меня даже мысли не было ходить к нему в дом и контролировать: Слава взрослый, порядочный и непьющий человек. Ох… Если бы только он сказал, сколько у него там собак, я бы ему помогла стерилизовать их, кормить. А так он мотался с этими огромными сумками на Лебяжий, возил им еду…

Лена, продавец с рынка: «Летом заметила, как Слава изменился»

Лена работает на Лебяжьем рынке продавцом, а также занимается спасением животных. Когда летом к ней обратилась знакомая-волонтер и попросила поддержать Славу едой для собак, женщина, не задумываясь, стала ему помогать.

— Поначалу я даже не знала, как его зовут. Он был скромно одет, выглядел и держался приветливо. Видно было, что человек любит животных, а для меня это показатель. Мы слышали, что первые две собаки у него появились после расставания с женщиной, которая уехала и оставила своих животных на него. Я собирала для его собачек всякие обрезки, шкурки, куриные хребты, свиные ножки. Слава говорил, что зимой варит еду для собак в печке, а летом дает сырое. Общались мы обычно недолго, всего пару минут, пока он упаковывался.

По словам собеседницы, летом она заметила изменения в поведении Славы: он стал более открытым в общении, шутил.

— Для меня это было немножко неожиданно, я привыкла, что он чаще всего просто молчит, а тут — такие изменения. Уже позже я узнала, что Славе помогают с восстановлением паспорта, который он потерял. И, видимо, это человеческое неравнодушие растопило его сердце. Мне было очень жаль Славу, глядя на тонкий плащ и ботиночки, которые он носил даже зимой. Планировала привезти ему теплой одежды, но, к великому сожалению, узнала, что мужчина, которого нашли, — это он.

История с паспортом, которая перевернула всю жизнь

Новость о трагедии в доме под Молодечно разлетелась мгновенно. Позже с редакцией связалась Марина и рассказала, что знает, кем являлся погибший мужчина, и хотела бы рассказать его очень непростую жизненную историю, которая так трагически закончилась. Она также отметила, что ей важно, чтобы человек был опознан и, раз уж случилась такая трагедия, был похоронен под своим именем. Так, собственно, в жизни Славы обозначился еще один человек, который продолжил цепочку добра в его судьбе.

— Мужчину зовут Вячеслав Робертович Э., ему 72 года. Этим летом я дважды ездила с ним в Борисов, чтобы помочь оформить ему паспорт — 25 лет назад он потерял документы и с тех пор так и жил без документов: где-то подрабатывал, снимал ветхое жилье со своими собаками. О нем мне рассказала подруга, которая познакомилась с ним на Ждановичах — они вместе брали там еду для своих животных. И вот она мне рассказала, что, мол, человек без паспорта живет длительное время. И летом я занялась его вопросом, поскольку уже однажды помогала другому человеку в подобной ситуации.

По словам Марины, в процессе оформления документов она узнала, что Слава раньше жил в Борисове, у него была своя квартира. Но, поскольку тот надолго исчез, его признали умершим.

— И ему пришлось через суд доказывать, что живой, и уже после восстанавливать документы. Он мне звонил три недели назад, сказал, что решение суда уже готово. Оказалось, что в Борисове живет его родной брат, младший, который двадцать пять лет его не видел! Они так обрадовались при встрече! И теперь так обидно, что мы только восстановили паспорт, как все случилось. Просто ужасная трагедия…

Мы пытались связаться с родным братом Вячеслава Робертовича, но, пока готовился материал, сделать этого не удалось. Поэтому перескажем то, что известно о нем со слов Марины.

— Слава рассказывал, что 25 лет назад потерял свои документы на железнодорожной станции «Крупки» и все эти годы ему было стыдно в этом признаться. Какое-то время он с кем-то жил в Минске, после остался один с этими собачками и попал в деревню.

В августе 2025 года мы поехали с Вячеславом в Борисов и подали документы на восстановление его свидетельства о рождении. Когда свидетельство сделали, мы опять приехали, чтобы пройти процедуру идентификации личности. И вот тогда он увиделся с родным братом, который пришел подтвердить его личность. Потом уже он сам ездил пару раз за результатами идентификации. Оказалось, что Вячеслав числится неживым и нужно обращаться в суд, чтобы тот принял решение, что он живой. И вот где-то недели три назад он мне позвонил и сказал, что собирается ехать за решением суда. Я тогда сказала: «Ну хорошо, как раз к Новому году будет вам подарок: получите паспорт». Вот такая история…

— Брат его не знал, что он жив?

— Не знал. Ну вот такие бывают люди. Вячеслав был скрытный, гордый, никогда ни у кого ничего не просил, где-то подрабатывал. Мы планировали после выдачи паспорта заниматься оформлением пенсии. В советское время он работал на Минском заводе шестерен, после — на Борисовском комбинате хлебопродуктов. Он был такой интересующийся человек, даже похвалился, что был в Москве на Олимпиаде в 80-м году, потом, в перестроечное время, занимался фотографией и хорошо зарабатывал. А когда потерял документы, видимо, растерялся и не знал, как жить. У Вячеслава была квартира в Борисове, но его выписали оттуда как неживого.

— После встречи братья поддерживали отношения?

— Их встреча была при мне. Пришел такой уже немолодой человек, прихрамывающий, нездоровый, но очень добрый, отзывчивый. Он был очень рад видеть его. Видно было, что братья из очень хорошей семьи. Вячеслав обещал заботиться о нем <…>. Ну что сказать… Трагическая история, и хочется, чтобы имя человека знали и кто он такой. Что это очень порядочный человек, но не от мира сего.

«Собаки хотели его разбудить»

Все, с кем нам удалось поговорить, были обеспокоены дальнейшей судьбой собак, которые внезапно остались без хозяина. Мы связались с директором центра спасения бездомных животных «Мечта» Денисом Буркевичем. Именно он в то воскресное утро выезжал на место, чтобы помочь спасателям и врачам скорой войти в дом, где жил Слава Э.

— Я надел специальный костюм и все время, что работали следователи, был своего рода буфером между ними и собаками. Животные были испуганы, некоторые забились под кровати и диван. Мужчина был с окровавленным лицом и ранее писали, что это могли сделать крысы, но нет. Я не первый раз сталкиваюсь с подобным и могу с уверенностью сказать, что собаки, пытаясь «разбудить» хозяина, просто зализали ему до крови лицо. Там не было других повреждений.

Что касается судьбы животных, то, со слов Дениса, они остались в доме, поскольку до них сложно было добраться. Как мы поняли, на первое время было решено оставить их на месте, а Анна должна была их кормить. Но, когда мы связались с женщиной, та сказала, что «собак забрали неизвестные люди».

«Увезли всех собак на микроавтобусе»

Вечером понедельника, 22 декабря, со слов Анны, к их дому подъехала машина.

— Было около десяти, мы уже собирались ложиться спать. Слышу: дверца машины хлопнула и собаки мои залаяли. Я оделась, вышла к калитке. На дороге стоял микроавтобус, рядом — хорошо одетые мужчина и женщина. У последней светился в руках телефон. Поначалу подумала, что это журналисты, хотела попросить их не снимать, потому что мы с мужем не отошли от шока, сутки не спали. Говорят: «Тут умер мужчина?» Услышав, что да, сказали, что они приехали насчет собак и хотят их забрать. Я предупредила, что собаки не социализированы, могут покусать. Но женщина и мужчина заверили, что знают, как с ними обращаться.

Поначалу, когда они зашли в дом, собаки действительно лаяли, но после успокоились. Они выводили их на поводках, сажали в бус. Я думала, что эти люди приехали от Дениса [директора центра спасения бездомных животных «Мечта». — Прим. Onlíner]. И когда спустя время он позвонил и спросил о собаках, до меня дошло, что эти люди были не от него.

— Сколько они забрали собак?

— Было темно, я смогла насчитать 12. Возможно, я какую-то пропустила или посчитала дважды. И теперь сильно переживаю о том, кто их забрал, где они, живы ли, — плачет Анна. — Я просто боюсь, чтобы их не забрали куда-нибудь усыплять. Очень бы хотелось обратиться к тем людям, что увезли животных, дать о себе знать через вашу редакцию.

Пока готовился материал, мы узнали, что тело Вячеслава в понедельник забрал и похоронил родной брат.

— Это очень трагический случай, но мы хотя бы можем быть спокойны, что человек спустя 25 лет увиделся с братом и был похоронен под своим именем. Судьба, конечно, у него такая, что ни в одном романе не прочитаешь, — заметила Марина.

