«У нас забронированы VIP-клиенты» 2 26.12.2025, 10:33

1,464

Минская гостиница, куда приходили силовики, приостановила работу в разгар праздников.

Отель «Пекин» в Минске с 1 января приостанавливает свою работу на срок до трех месяцев, как говорится в официальном объяснении, ради ремонта системы пожарной безопасности, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

24 декабря партнеры Beijing Hotel Minsk получили соответствующее письмо. В сообщении, адресованном, в том числе туристическим компаниям, сказано следующее:

«Руководство Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Пекин-Минск» сообщает, что по решению государственной управляющей компании (г. Пекин, Китайская Народная Республика) деятельность гостиничного комплекса «Пекин» (ул. Красноармейская, 36) приостанавливается для производства реконструкции системы пожарной безопасности. Планируемый срок реконструкции — до трех месяцев, начиная с 01.01.2026. При этом приостанавливается работа объекта обслуживания (гостиницы) и всех объектов оказания услуг, торговли и общественного питания».

В настоящее время бронирование номеров на сайте остановлено — начиная с 1 января 2026 года. 1 января отель осуществляет только выезд гостей, со 2 января проживание невозможно.

Белорусские турфирмы, специализирующиеся на въездном туризме и забронировавшие номера в отеле для своих клиентов на новогодние праздники, попали в достаточно сложное положение. Неожиданная приостановка деятельности гостиницы произошла в высокий сезон, которым являются рождественский, новогодний период. Искать размещение для туристов «в последний момент» крайне сложно.

«У нас забронированы VIP-клиенты, которые заказали туры с размещением в пятизвездочном Beijing Hotel Minsk. Сейчас нужно искать равноценную замену, что достаточно сложно в связи с дефицитом мест. Но даже если номера удастся найти, понадобится доплата, что вносит изменения в первоначальные договоренности с туристами. Доплата будет составлять около 100 долларов в сутки с размещением в двухместном номере, клиенты не готовы на такие дополнительные расходы» — комментируют в турфирмах, подчеркивая сложность ситуации, связанной с приостановкой деятельности «Пекина».

Напомним, летом 2024 года приостанавливало работу казино отеля «Пекин». Это произошло после визита силовиков, которые, по словам источника «Зеркала», «провели обыски, выломали все двери, разбили камеры» в заведении. Вероятно, речь шла о рейде госнаркоконтроля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com