Украинские десантники впервые уничтожили новый российский «вездеход» возле Покровска
- 26.12.2025, 10:48
Видеофакт.
На подступах к Покровску в Донецкой области украинские военные впервые уничтожили новый российский логистический автомобиль типа «въезд. Соответствующее видео обнародовали в сети.
Об этом сообщает 7-й корпус Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.
Как пояснили в корпусе, речь идет о полноприводном автомобиле «Улан-2», созданном на базе гражданского коммерческого шасси «Соболь 4х4». О начале якобы «массовой» поставки этих машин на фронт российская сторона заявляла еще осенью.
По данным военных, на днях несколько таких автомобилей операторы дронов обнаружили на логистических маршрутах оккупантов в полосе ответственности подразделений 7 корпуса ШР ДШВ.
В корпусе иронично отметили, что российские войска, вероятно, везли «подарки» своим подразделениям к Новому году, однако украинские десантники опередили противника и уничтожили технику.
«Говорят, это оккупанты везли «подарки» для своих асвабадителей под Новый год. Но наши военные опередили их и вручили свои - без услуги возврата», - говорится в сообщении.