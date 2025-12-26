«Имейте в виду — придется подраться» 26.12.2025, 10:50

На елочном базаре в Минске 25 декабря был серьезный ажиотаж.

Чем ближе Новый год, тем больше ажиотаж вокруг елок. Так, ситуация на елочном базаре в Минске 25 декабря была непростой, пишет в Threads пользовательница yan__cheese. По ее словам, желающим добыть себе дерево нужно быть готовым к испытаниям, пишет «Зеркало».

На видео видно возвышение вроде сцены, на котором стоят елки. Внизу вокруг столпились люди. Мужчины, стоящие на возвышении, достают елки и спускают вниз, к покупателям. А дальше все стараются взять себе самое красивое дерево. Как уточнила в комментариях автор, наверху были не сотрудники базара, а посетители, которые сами залезли туда.

— Нет, это не новая часть «Голодных игр» (серия книг-антиутопий и фильмов по ним. — Прим. ред.) Это елочный базар от Минского лесхоза на Багратиона, — написала yan__cheese. — Если собираетесь за елкой, то имейте в виду — придется подраться.

Меньше чем за сутки публикация набрала почти 39 тысяч просмотров. Вот что писали люди — оказалось, такую картину наблюдала не только автор публикации.

«Сегодня участвовала в этих играх за елку, и ощущение дежавю не покидало. Пару дней назад то же было и с билетами в кукольный [театр]».

«Бесплатно раздавали? Или еще давали по 50 рублей? В чем прикол?»

«Так в каждом районе же есть нормальные елочные базары. Нафига? Тем более за такие лысые палки».

«Это вы еще за игрушки не дрались».

«Была там сегодня, купила красивую елочку 1,5 м за 30 рублей — без драк и очередей. Людей хватает, разбирают хорошие довольно быстро, но спокойно, постоянно подвозят новых зеленых красавиц, веток можно набрать сколько угодно бесплатно».

«Два года там покупали спокойно. Рекомендации в соцсетях сделали свое дело».

