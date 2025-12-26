«Предложение решила сделать при свидетелях — чтобы потом не отвертелся» 4 26.12.2025, 11:10

1,878

Истории белорусок, которые сами сделали предложение парням.

«И жили они долго и счастливо!» — примерно так заканчиваются истории сказок, главными героями которых становятся Принц и Принцесса. А еще в финале часто показывают свадьбу, танцующих на фоне гостей и улыбающихся молодых. Правда, нередко опускается сцена с предложением о замужестве. Но тут срабатывает паттерн: колено — кольцо — тот самый вопрос. Автоматически инициатором даже в воображаемой картинке становится парень. Но ведь в жизни, в отличие от сказок, сценарии бывают разными. Журналисты Onliner нашли двух белорусок, которые взяли инициативу в свои руки и задали любимому тот самый вопрос.

«Предложение решила сделать при свидетелях — чтобы потом не отвертелся»

Маша предупредила: поделиться своей историей ей будет комфортнее анонимно. В подтверждение истории — фото тортика, который был вручен парню в момент предложения. Но обо всем по порядку.

История началась еще в 2021 году, когда в Instagram девушке попалась реклама «Школы любви». Внимание Маши привлекли фразы в духе «Не получаются долгие отношения? Не знаете, о чем говорить с любимыми? Проблемы в семье? Тогда вам к нам!».

— До этого у меня были отношения: одни продлились полтора года, вторые — два. Но они не перетекали в свадьбу, хотя мне уже было нормально лет — около 25, — рассказывает девушка. — Первые долгие отношения развалились как раз потому, что мой молодой человек сказал прямо: жена ему не нужна.

Через год после нашего расставания он женился, сейчас у них даже есть ребенок. А у меня нет — вообще смешная история.

Ко второму товарищу я потеряла уважение. Мы работали в одном коллективе — общая работа переносилась в дом. Он, кстати, даже сделал мне предложение: привез домой к моим родителем и вручил кольцо. Но дело в том, что он был женат, хотя с женой на тот момент они уже долго не жили вместе. Мама не растерялась и сразу спросила про развод, на что он ответил, мол, это дело времени. В итоге он получил отказ.

Набитые шишки и привели Машу на те самые занятия. Девушка говорит прямо: она всегда видела себя семейным человеком, жаждущим тепла и домашнего уюта. Главный вопрос, с которым предстояло разобраться: почему не получается построить желанную семью? Забегая вперед: для себя Маша решила, что причиной были «не те люди» рядом.

— Наш преподаватель был интересным человеком — пастор в протестантской церкви, женат, отец троих детей, психолог, сексоколог и автор нескольких проектов. В школе нас реально учили: объясняли, что семейная жизнь — это работа, «огонь не может гореть, если его не подпитывать дровами», у каждого в паре есть своя роль, но важно говорить, иначе будет не семья, а соседство. Мы даже вели конспекты и записывали конкретные фразы, как нужно говорить супругам.

Среди участников встреч, рассказывает Маша, «мальчиков» и «девочек» было примерно поровну. За решением личных проблем обращались не только холостые, но и пары. Занятия, к слову, были бесплатными — любой «ученик» мог оставить пожертвование. Срок обучения такой же, как и у школьников: с сентября по июнь, расписание уроков — раз в неделю.

— После каждой лекции организовывали чаепитие, где нам давали задание. Например, познакомиться с двумя людьми, побольше о них узнать и обсудить услышанное на занятии. После этого небольшой компанией мы общались и вне школы: ездили в кино или боулинг.

Так мы и сблизились с Женей. У него был первый неудачный брак, а затем новые отношения, где он играл роль спасателя вечной жертвы. На курсы он тоже пришел с целью разобраться, почему не получается построить нормальные цельные отношения.

Дальше общение Маши и Жени из просто компанейского переросло уже в личное. Встречи, свидания и понимание: это может быть чем-то серьезным.

— Однажды я услышала у кого-то из психологов фразу с примерно таким посылом: «Чтобы понять, нужен тебе человек или нет, готов ли ты строить с ним семью и так далее, хватает года». Со своей стороны я приняла это решение месяца через два после переезда к Жене. Посмотрела, какой он в быту, поняла, что у меня нет к нему раздражения, он держит свое слово и в принципе соответствует всем моим критериям.

Я сказала Жене: если в течение года он не сделает предложение, то оно поступит ему от меня.

Я не боялась и рассуждала так: если человек заинтересован во мне, значит его это не испугает. В ответ он поулыбался и отшутился. Конечно, с того момента включилось ожидание, хотя мозг понимал: учитывая его первый развод, этого не случится. По Жене было видно, что ему страшно обжечься еще раз.

При этом даже его друзья говорили: «Отхватил классную девушку, чего ждешь?» На это он реагировал скорее негативно: мол, куда гнать лошадей?

В оговоренный год предложение Женя так и не сделал, а по наблюдениям Маши, и не собирался. Поэтому в апреле 2023 года девушка решила перехватить инициативу. При этом даже возможного отказа, уверяет героиня, она не боялась: лучше так, чем тратить время на «не того» человека. А боли от расставаний было пережито столько, что новая порция не особо и пугала.

— Я по жизни решительный человек, которому жалко тратить свое время на того, кто не готов строить что-то серьезное, — твердо говорит Маша. — Еще я очень творческая, поэтому сразу решила устроить Жене какой-нибудь экшен. Делать предложение наедине в моем случае было бы неправильно — нужны свидетели, чтобы Женя потом не отвертелся, мол, я не так его поняла.

Специально договорилась с женатой парой его друзей о помощи (это при них я сказала о предложении в течение года, они же намекали Жене не ждать). Решили, что они заговорят о своей свадьбе и покажут фотоальбом — это была подводка, чтобы настроить Женю на разговор. Где-то внутри себя я на 1% надеялась, что это станет для него толчком.

И пусть даже без кольца, но он предложит нам пожениться.

Заведенный друзьями разговор Женя быстро пресек. Но план был куда более продуманным: Маша заранее привезла в квартиру друзей небольшой торт. В каком-то смысле он заменил коробочку с кольцом — главный вопрос был выведен прямо на креме.

— Я вручила Жене торт и попросила ответить на вопрос, написанный на нем же. В воздухе повисло негодование. Выражение его лица говорило, что я сделала фигню и подставила его перед друзьями. Ответом на вопрос стала фраза: «Ты испортила вечер».

Ту самую часть с «Marry me?» Маша разрезала на троих — себя и пару друзей. Жене девушка оставила кусочки с ответами. Начинку в той, что «отвергала» предложение, специально сделали очень острой, а вот желанное «да» на вкус было бы привычно сладким. Правда, Женя в тот вечер торт так и не пробовал.

— На следующий день мы расстались, и я уехала. Поводом пообщаться стал поступивший заказ, который я оформляла для него. Мы созвонились и, конечно же, поговорили и о жизни — инициатором этого разговора уже был он. Потом мы встретились, помирились, и он принял мое предложение. Наверное, радости не было — все же это выглядело как вымученное решение. Но в то же время человек принял решение, которое хорошо обдумал, — и это тоже хороший результат.

Правда, в загс я его тоже «притащила». Сначала я ждала-ждала, когда же он скажет: «Бери паспорт — и поехали». В итоге прямо сказала: или мы подаем заявление, или расходимся.

Два года назад в декабре мы поженились. Наверное, наш брак построен не на «химической» любви. Женя — человек, которому я доверяю, с ним надежно и можно построить семью, а если возникнет спорный вопрос — я приму его сторону, даже если буду не согласна. Ведь он — мой муж, это мой выбор, и я буду его придерживаться.

«Я зрела для того, чтобы захотеть выйти замуж»

А вот история Оли и Сергея началась с сайта знакомств. Хотя, как выяснилось позже, у пары очень много общих знакомых. А все благодаря общему хобби — бегу.

— Мы познакомились в ноябре, хотя в феврале того же года подруга позвала меня поучаствовать в забеге и предложила подвезти на ее машине. Оказалось, Сергей был одним из пассажиров! Попасть на забег, кстати, я так и не смогла. И хотя мы могли встретиться раньше, не думаю, что в тот момент мы бы сошлись: у каждого на тот момент была своя история.

Скорее всего, с улыбкой говорит Оля, Сергей написал ей первым. Дальше — встреча, после которой стало ясно: парень интересный и хороший, но какого-то особенного мэтча будто и не было.

— Затем Сергей позвал меня встретиться еще раз, и мы продолжили общаться. Наверное, его тепло и внимательность ко мне сыграли свою роль. Он не юлил, был нацелен на меня, причем без настойчивости, но с интересом. Достаточно быстро мы стали парой, причем я сказала, что он должен сделать мне предложение стать его женщиной. Это было банально — в машине, но мне было важно, чтобы он задал этот вопрос.

Впервые о свадьбе Оля и Сергей заговорили спустя пару месяцев после начала отношений. Тогда же оба поняли: из этих отношений может получиться что-то серьезное. При этом сама Оля замуж не спешила. Как минимум потому что за плечами уже был развод — от первого брака, длиной в девять лет, она воспитывала двоих детей.

— Как мы любим говорить с подругами: есть большая любовь, а есть маленькие любови. И ты всегда знаешь, какую встречаешь, — улыбается Оля. — Сергей знал о моем отношении к браку, поэтому через полгода отношений мы договорились: если захочу за него замуж, то предложение делаю я. Получилось так, что он уже был готов и как бы «ждал» меня.

Возможно, он бы сделал предложение уже в первые месяцы знакомства.

Так что у нас не классическая история, когда девушка ждала и не дождалась. Мне до сих пор интересно, почему женщины стремятся замуж? Да, мне хотелось классных, интересных и глубоких отношений, а замужество как штамп в паспорте… Возможно, для кого-то это успокоение или статус, для меня же — условности. Я зрела для того, чтобы захотеть пойти замуж.

Для Сергея вопрос штампа тоже не был принципиальным. При этом Оля подчеркивает: и страх женитьбы у парня отсутствовал. Так что все зависело исключительно от желания девушки.

— Примерно через полтора года отношений я осознала, что будто не до конца выбираю Сергея, в чем-то напрягаюсь. Это было исключительно мое внутреннее. Сергей тот мужчина, который никогда не давит — это тоже подкупает.

Кстати, я начала понимать мужчин — когда на них давят, мол, «а пора бы уже», «а я не молода». Ведь в нашей паре я была тем человеком, который решает сделать предложение. Представила, как это — когда рядом с тобой гундят: «Ну когда же?» Это ведь огромное напряжение!

Поэтому я посочувствовала мужчинам, которые делают это не искренне, а под давлением.

Решение сделать предложение Сергею Оля обдумывала долго. Для себя девушка объясняет это проявлением взросления: когда выбор делается искренне.

— Мы планировали наше первое большое путешествие — я, Сергей и дети собрались поехать на Эльбрус. Решившись, я сперва поговорила с детьми. Старший сын сказал, что это немного странно — когда девушка делает предложение. Но я объяснила, что мы с Сергеем так и договорились, так что оба ребенка были за нас рады.

Позже вместе с детьми мы ходили выбирать кольца. Консультант предложила, чтобы мой жених пришел позже и примерил свое. Я ответила, что это сюрприз и предложение делаю я. Реакция была сдержанной: мол, и такое бывает, — смеется Оля.

Спойлер: с размером кольца для будущего мужа Оля все же промахнулась. Но до момента Х она об этом, конечно, еще не знала.

— Вечером, когда мы уже были в горах, я позвала Сергея прогуляться. Звездное небо, Эльбрус… Я достала кольца и сделала ему предложение, спросив что-то вроде «Будешь ли ты моим мужем?». На колено не вставала! — улыбается девушка. — От трогательности момента плакали оба, хотя в темноте ничего не было видно.

Сергей сразу же ответил: «Да». Он изначально говорил, что если я сделаю предложение, то он согласится.

На следующий день у нас была церемония — о ней мы тоже договорились с детьми. Старший сын читал трогательную речь, а младший держал кольца. Из-за яркого солнца мы все были в очках, но под ними все плакали.

Дальше — 10-минутная фотосессия и продолжение путешествия. После возвращения в Минск Сергей и Оля еще около двух месяцев обсуждали вопрос официальной росписи.

— В какой-то момент Сергей заполнял документы на визу и в графе «семейное положение» у меня — разведена, у него — холост. Он сказал, что мы явно что-то большее, чем эти надписи. Так и приняли решение, что идем расписываться. Выбрали день годовщины нашего знакомства — незачем «плодить» совместные даты. Кстати, я консультировалась с астрологом и нумерологом — сказали, что все норм.

В конце ноября этого года пара устроила камерную свадьбу, которая продлилась от силы полторы минуты. Дальше — несколько дней отдыха на Браславских озерах и начало семейной жизни.

— Позже я спрашивала, что брак изменил для Сергея. Он сказал, что стало больше ответственности и появилось ощущение семьи.

Для меня же будто ничего не изменилось, пока я еще привыкаю к этому положению.

Зато я абсолютно уверена: важно договариваться, нормально все, что нормально в конкретной паре. Я даже шутила, что предложение и должен делать тот, кто дольше созревает. Думаю, что, если бы этого не случилось, наши отношения все равно бы не развалились.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com