Что дальше? Владимир Фесенко

26.12.2025, 11:17

1,554

Начат новый этап переговорного процесса о завершении российско-украинской войны.

Обнародование мирного плана США и Украины из 20 пунктов является важным событием, которое фиксирует определенный, пока начальный этап переговорного процесса о завершении российско-украинской войны.

К содержанию и оценке конкретных пунктов этого плана я вернусь отдельно. Сначала целесообразно оценить статус этого документа и перспективы дальнейшего переговорного процесса.

Прежде всего надо понимать, что речь идет не об уже согласованном мирном соглашении, а лишь о совместном проекте мирного плана США и Украины, который еще придется согласовывать с Россией. В нынешнем виде этот мирный план хотя и вызывает немало замечаний, но это тот компромисс, который является достаточно приемлемым для Украины. Именно поэтому на него согласились наши переговорщики.

Однако даже с США этот компромисс неокончательный. В опубликованном тексте разногласия зафиксированы по двум пунктам — пункт 12 (о статусе Запорожской АЭС) и пункт 14 (о территориальном разделе).

По Запорожской АЭС США предлагают равномерное распределение контроля (между Россией и Украиной), а США будут главным менеджером совместного предприятия. Украина предлагает другой подход: совместное предприятие Украина-США 50/50, где половина произведенной электроэнергии идет Украине, а вторая половина — США (которые дальше сами определяют ее распределение). Рискну предположить, что в конце концов компромисс вокруг Запорожской АЭС будет найден, и он будет заключаться в особом статусе этой станции.

Гораздо сложнее ситуация с территориальным вопросом.

Украина предлагает, чтобы «в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. Рабочая группа собирается для определения перемещения сил, необходимых для прекращения боевых действий, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон».

США предлагают другой вариант: «Обсуждается потенциальная свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории Донбасса — для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях. Но на голосование будет поставлена поддержка всего договора, а не самого лишь пункта о СЭЗ. Если решение будет принято, между Украиной, Соединенными Штатами и россиянами будет заключено отдельное соглашение, которое определит статус специальной экономической зоны».

Отмечу, что ни США, ни Украина не определяют хотя бы в самых общих чертах, а что будет собой представлять статус специальной экономической зоны и под чьим административным контролем она будет находиться. Как мы все понимаем, именно это возымеет принципиальное значение.

Особое внимание обращаю на то, что некоторые проблемные темы вообще не зафиксированы в этом плане из 20 пунктов.

Например, в тексте этого плана вообще не говорится о перспективе членства Украины в НАТО. Это отвечает интересам Украины, которая не хочет брать на себя обязательства об отказе от стремления членства в НАТО. При этом президент Зеленский говорит, что Украина не соглашается на пункт об отказе от членства нашей страны в НАТО, который был в предыдущей, 28-пунктной версии плана завершения войны, и отмечает, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от государств Альянса, а не от договоренностей с Россией. Именно так Украина видит компромисс по теме НАТО. И, похоже, на данном этапе американцы приняли этот подход. Однако, с высокой вероятностью, Россия будет настаивать на том, чтобы вопрос о запрете членства Украины в НАТО (или о нейтральном статусе Украины) был зафиксирован в будущем мирном соглашении.

Еще одна тема, значимая для России, которая также отсутствует в мирном плане из 20 пунктов, — это статус пяти украинских регионов, которые Россия аннексировала и требует их признания как части РФ. Украина на это, конечно, не согласится. Поэтому этот пункт отсутствует в мирном плане США и Украины. Но Россия, вероятно, будет настаивать на том, чтобы этот вопрос был зафиксирован в будущем мирном соглашении. Однако компромисс между Россией и Украиной в этом вопросе невозможен. Шансы на появление согласованного мирного договора появятся только в том случае, если Россия не будет настаивать на том, чтобы территориальный пункт был в ее мирном соглашении с Украиной.

И вот здесь мы подходим к главной проблеме: как Россия будет воспринимать совместный американо-украинский мирный план? Вывод абсолютного большинства комментаторов почти одинаков — реакция России на этот мирный план будет негативной. Исходя из публичных заявлений Путина, очевидно, в Кремле не хотят прекращать войну против Украины. Однако российский диктатор также хочет сохранять конструктивные отношения с Трампом и перспективу стратегических договоренностей с США. Поэтому, вполне вероятно, Россия не отвергнет мирный план США и Украины полностью, а продемонстрирует готовность продолжить мирные переговоры, но при этом выдвинет критические замечания по многим пунктам мирного плана США и Украины, а также свои требования относительно обязательных односторонних уступок Украины. Это станет формальным поводом для продолжения активных военных действий против Украины с одновременным продолжением мирных переговоров с США. В рамках этой стратегии Кремль также не будет спешить с ответом на американо-украинский мирный план и с дальнейшим развитием переговорного процесса.

24 декабря ожидалась онлайн-встреча между американскими переговорщиками и Путиным. Но пока нет информации о том, что такой контакт состоялся. Вообще показательно, что российская сторона не обнародует никакой информации о содержании и результатах своих переговоров с США. И это создает дополнительные проблемы для дальнейшего развития переговорного процесса.

Как тогда может развиваться процесс мирных переговоров в дальнейшем?

В любом случае, сейчас ожидается содержательная реакция России на совместный мирный план США и Украины. После этого американские переговорщики, вероятно, попытаются согласовать компромиссную позицию с россиянами и украинцами. Однако в связи с рождественскими и новогодними праздниками на Западе в переговорной активности США может возникнуть определенная пауза (на неделю или чуть дольше). Ведущую роль в переговорном процессе, как и раньше, будут играть США.

Возможный алгоритм дальнейших переговорных действий:

1. Будут выделены пункты, по которым нет принципиальных разногласий между Россией и Украиной. По этим вопросам представители США попытаются достаточно быстро сформулировать и согласовать с представителями РФ и Украины взаимоприемлемые формулировки.

2. Будут определены спорные вопросы между Россией и Украиной (и по мирному плану США и Украины, а также по российским требованиям к этому плану), по которым есть существенные разногласия, но все же возможен компромисс, и для его достижения потребуются дополнительные переговоры. Вполне вероятно, что для этого США попытаются организовать либо прямые переговоры между РФ и Украиной при своем посредничестве, либо продолжится челночная дипломатия при посредничестве США, но переговорщики России и Украины будут присутствовать в одном месте, чтобы максимально ускорить переговорный процесс.

3. В процессе переговоров неизбежно окажутся несколько вопросов, по которым достичь компромисса будет невозможно (как, например, в вопросе о статусе украинских территорий, аннексированных Россией). Эти вопросы, возможно, будут отложены на финальную часть переговоров, или вообще сняты с переговорной повестки дня, если все стороны согласятся, что договориться по ним невозможно.

4. Вполне вероятно, в процессе переговоров США будут оказывать давление на Россию и Украину, либо по отдельности, либо на обе стороны одновременно.

Даже если вся эта переговорная работа будет происходить в ускоренном режиме, она продлится не менее двух-трех месяцев. Главным препятствием, как и раньше, будет нежелание Путина прекращать войну и соглашаться на компромиссные форматы ее завершения. И тогда возникает вопрос, на который пока нет ответа: что будут делать президент Трамп и его администрация, если мирные переговоры по завершению российско-украинской войны зайдут в тупик, что вполне вероятно, и будет очевидно, что Путин не хочет прекращать войну? От ответа на этот вопрос зависит и дальнейшая судьба переговорного процесса.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com