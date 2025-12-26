Лучшую модель Dacia показали с другим дизайном 2 26.12.2025, 11:23

Бюджетная машина всех удивила.

Модель Dacia Hipster уже успели назвать лучшим автомобилем. Как минимум, эта бюджетная машина всех удивила. Необычный электрокар с ярким дизайном показали в сети.

Компактная модель близка к серийному варианту. Новая Dacia Hipster Concept довольно дословно демонстрирует направление развития будущего электрокара. А в Top Gear новинку назвали победителем в номинации «Лучший дизайн». На канале TALKWHEELS представили, как может выглядеть готовый к производству бюджетник Dacia с некоторыми изменениями.

Геометричный стиль смотрится свежо и игриво. А компактный 3-метровый кузов предлагает места для четырех человек и небольшой багажник.

Китайское завоевание европейского авторынка продолжается. Пускай это происходит очень медленно, его не может отрицать даже Dacia, которая продает самые популярные бюджетные автомобили в Европе.

Dacia известна своим крепким присутствием в сегменте бюджетных автомобилей. Но, в отличие от производителей из КНР, у румынского бренда есть репутация, качество и стильный дизайн. Новый электромобиль Dacia Hipster наверняка укрепит позиции производителя. Цена может составить менее 20 000 евро.

