Командование РФ пошло на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта 26.12.2025, 11:33

2,532

Украинские партизаны узнали подробности.

На временно оккупированных территориях - в Крыму и Донецке, командование страны-агрессора России заставляет подписывать контракты раненых военнослужащих.

Об этом сообщили агенты движения «Атеш» в военных госпиталях. По их данным, командование и коррумпированные военно-врачебные комиссии вместо надлежащей проверки состояния здоровья раненых военнослужащих, массово возвращают их на фронт.

Куда отправляют раненых оккупантов

Большинство солдат РФ с ранениями перебрасывают на Запорожское направление. Их бросают в штурмы вместо того, чтобы демобилизовать.

«Подобный инцидент произошел на днях в Симферополе. Российский военный после множественных осколочных ранений, тяжелой контузии и потери слуха вместо реабилитации столкнулся с ультиматумом прямо в госпитале. Командование применило стандартный метод давления: или «добровольное» подписание нового контракта (якобы дает призрачный шанс избежать передовой), или немедленное отправление в штурмовое подразделение на «нулевую» линию без всякой реабилитации», - говорится в сообщении.

В результате этот российский военнослужащий поставил свою подпись. Такая ситуация подтвердила, что для системы РФ дееспособность солдата не имеет значения - ключевым приоритетом является только заполнение отчетных сведений.

