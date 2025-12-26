Командование РФ пошло на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта
Украинские партизаны узнали подробности.
На временно оккупированных территориях - в Крыму и Донецке, командование страны-агрессора России заставляет подписывать контракты раненых военнослужащих.
Об этом сообщили агенты движения «Атеш» в военных госпиталях. По их данным, командование и коррумпированные военно-врачебные комиссии вместо надлежащей проверки состояния здоровья раненых военнослужащих, массово возвращают их на фронт.
Куда отправляют раненых оккупантов
Большинство солдат РФ с ранениями перебрасывают на Запорожское направление. Их бросают в штурмы вместо того, чтобы демобилизовать.
«Подобный инцидент произошел на днях в Симферополе. Российский военный после множественных осколочных ранений, тяжелой контузии и потери слуха вместо реабилитации столкнулся с ультиматумом прямо в госпитале. Командование применило стандартный метод давления: или «добровольное» подписание нового контракта (якобы дает призрачный шанс избежать передовой), или немедленное отправление в штурмовое подразделение на «нулевую» линию без всякой реабилитации», - говорится в сообщении.
В результате этот российский военнослужащий поставил свою подпись. Такая ситуация подтвердила, что для системы РФ дееспособность солдата не имеет значения - ключевым приоритетом является только заполнение отчетных сведений.