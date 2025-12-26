Клиентов крупнейшего белорусского банка ждут «сюрпризы» 26 и 27 декабря
- 26.12.2025, 11:47
Сбои могут продлиться даже до православного Рождества.
Крупнейший белорусский банк продолжает технические работы, которые почему-то запланировал на предновогодний период, а часть даже до православного Рождества, пишет «Телеграф».
В банке ход технического обновления охарактеризовали как «в плановом режиме». Тем не менее перечень операций, по которым действуют ограничения, 26 декабря такой:
оформление заявок на кредиты;
заключение кредитных договоров и дополнительных соглашений.
перечисление денежных средств по кредитным договорам.
оплата кредитов;
операции по вкладным и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие и др.);
операции через ЕРИП по услугам Беларусбанка (пополнение счетов, вкладов и другие);
операции по платёжным и кредитным картам, связанные с оформлением, выдачей, перевыпуском и выпуском дубликатов;
установка и снятие лимитов по картам, блокировка и разблокировка, подключение и отключение SMS-оповещений;
переводы через систему мгновенных платежей;
работа депозитных сейфов в отделениях;
сервисы МСИ при регистрации в Интернет-банкинге.
А вот какие операции все ещё действуют:
оплата покупок (в том числе на маркетплейсах);
снятие наличных;
просмотр баланса;
переводы с карты на карту.
Важно. С 01:00 ночи до 10 утра 27 декабря вышеуказанные операции будут не доступны или с перебоями.