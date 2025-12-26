закрыть
Клиентов крупнейшего белорусского банка ждут «сюрпризы» 26 и 27 декабря

  • 26.12.2025, 11:47
Клиентов крупнейшего белорусского банка ждут «сюрпризы» 26 и 27 декабря

Сбои могут продлиться даже до православного Рождества.

Крупнейший белорусский банк продолжает технические работы, которые почему-то запланировал на предновогодний период, а часть даже до православного Рождества, пишет «Телеграф».

В банке ход технического обновления охарактеризовали как «в плановом режиме». Тем не менее перечень операций, по которым действуют ограничения, 26 декабря такой:

оформление заявок на кредиты;

заключение кредитных договоров и дополнительных соглашений.

перечисление денежных средств по кредитным договорам.

оплата кредитов;

операции по вкладным и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие и др.);

операции через ЕРИП по услугам Беларусбанка (пополнение счетов, вкладов и другие);

операции по платёжным и кредитным картам, связанные с оформлением, выдачей, перевыпуском и выпуском дубликатов;

установка и снятие лимитов по картам, блокировка и разблокировка, подключение и отключение SMS-оповещений;

переводы через систему мгновенных платежей;

работа депозитных сейфов в отделениях;

сервисы МСИ при регистрации в Интернет-банкинге.

А вот какие операции все ещё действуют:

оплата покупок (в том числе на маркетплейсах);

снятие наличных;

просмотр баланса;

переводы с карты на карту.

Важно. С 01:00 ночи до 10 утра 27 декабря вышеуказанные операции будут не доступны или с перебоями.

