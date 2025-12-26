Почем в Минске рамбутан? 26.12.2025, 11:59

«Экзотические» ценники многих удивят.

В канун нового года, делая покупки к праздникам, журналисты «Салідарнасці» обратили внимание, какие экзотические фрукты минчане могут видеть на прилавках магазинов. Обнаружили папайю, рамбутан, мангостан, пепино. Как оказалось, цены на них тоже «экзотические».

В «Соседях» за килограмм таких фруктов придется выложить от 24,99 до 64,99 рублей. Более традиционный ананас – 8,99 рублей за кг.

Голубика из Чили – 49,99 рублей за кило.

Из разряда высоких цены и на рыбу. К примеру, стейки из красной рыбы – по 69,99 рублей за килограмм.

