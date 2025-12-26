В Сенате США сделали мощное заявление о Путине 26.12.2025, 12:05

Парламентарии осудили рождественские атаки России на украинские города.

На Рождество Россия не прекратила жестоких обстрелов Украины. В Сенате США заявили, что таким образом Владимир Путин продемонстрировал свое нежелание мира.

25 декабря несколько сенаторов опубликовали заявление об убийствах Россией гражданских украинцев на Рождество, передает 24 Канал.

Представители Комитета по международным отношениям Сената осудили вражеские удары по Херсону, Чернигову, Харькову, Одессе, Сумах, Донецку и Кривому Рогу, в то время, как по всему миру праздновали рождение Христа.

Парламентарии напомнили, что Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие. Между тем Путин не только отказался, но и приказал своим солдатам в святой день убивать гражданских.

«Решение Путина атаковать вместо того, чтобы прекратить огонь, является тревожным напоминанием для всех нас: Путин – безжалостный убийца, который не стремится к миру и которому нельзя доверять», – подытожили сенаторы.

Они также добавили, что «вера украинцев сильнее зла, которое развязал Кремль».

Что известно о российских обстрелах Украины на Рождество?

Российские силы атаковали Чернигов 25 декабря, нанеся удар по жилой застройке и инфраструктуре. Пострадали 10 человек, среди которых 3 ребенка, а 80-летняя женщина погибла.

Противник ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб человек, есть пострадавшие.

Во время атаки на Волынь поражен объект критической инфраструктуры в области.

